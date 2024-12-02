Участники акции протеста в Тбилиси переместились к парку Ваке

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Полицейские в Тбилиси жестко разогнали акцию протеста около станции метро "Руставели", после чего демонстранты переместились к парку "Ваке".

Как информировал "Кавказский узел", сегодня рано утром силовики в Тбилиси применили против участников акции протеста слезоточивый газ, оттеснили их с проспекта Руставели и затем начали задержания.

На станции метро Руставели в Тбилиси силовики провели жесткие задержания протестующих. Некоторые активисты были избиты силовиками – полицейские вбежали в станцию метро, где укрылись протестующие. Один из задержанных повторял, что он журналист, несмотря на это силовики препроводили его в автозак, сообщил сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

После жестких задержаний, протестующие переместились шествием от станции метро Руставели в к парку Ваке, сообщил на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

Напомним, 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, после этого сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и Кутаиси

Европарламент 28 ноября принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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