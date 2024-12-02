Силовики в Тбилиси оттеснили протестующих с проспекта Руставели

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Спецназ применил против участников акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси слезоточивый газ и оттеснил их к станции метро, где полиция начала задержания.

Как информировал "Кавказский узел", по данным правозащитников, с 28 ноября по 1 декабря на акциях протеста в Грузии было задержано более 200 человек.

Сегодня рано утром спецназ вытеснил участников акции протеста с проспекта Руставели в Тбилиси, где те находились со вчерашнего дня. Силовики применили слезоточивый газ, после этого нескольким демонстрантам потребовалась медицинская помощь, сообщил телеграм-канал Tbilisi life.

К 07.30 по местному времени [06.30 мск] спецназ завершил расчистку проспекта Руставели, а затем полиция начала задержания протестующих, которые к этому времени собрались около метро.

Напомним, сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и Кутаиси после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции. Протестующие перекрыли ряд улиц.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент 28 ноября принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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