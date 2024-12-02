Юристы назвали общее число задержанных на акциях протеста в Грузии

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С 28 ноября по 1 декабря на акциях протеста в Грузии было задержано более 200 человек. Такие данные следуют от отчета неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии".

Как писал "Кавказский узел", по данным правозащитников, 30 ноября силовики задержали на акциях протеста в Грузии 115 человек, еще восемь человек были задержаны в Аджарии. Полиция отчиталась о 50 задержанных на ночной акции протеста 30 ноября - 1 декабря.

Протестные акции сторонников евроинтеграции 1 декабря прошли в Батуми, Гори, Кобулети, Кутаиси и Рустави. В Тбилиси протестующие провели шествие и собрались у здания парламента. Туда же направились из Западной Грузии другие желающие участвовать в протестах против приостановки переговоров о членстве Грузии в Евросоюзе. Вечером спецназ задействовал специальные средства против протестующих возле здания парламента, а к полуночи протестующие начали забрасывать силовиков пиротехникой.

Неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" (GYLA) сообщила вечером 1 декабря, что всего за период с 28 ноября по 1 декабря на акциях протеста против приостановки евроинтеграции было задержано более 200 человек. Именно столько сообщений, по данным НПО, поступило на горячую линию сети правовой помощи, пишет "Грузия-онлайн".

"Большая часть задержанных говорит о жестоком обращении и психологическом насилии со стороны полиции. Часто задержанные нуждаются в медицинской помощи, хотя в некоторых случаях перевод в медицинское учреждение не происходит. Целенаправленно отбираются личные вещи, в том числе имеются факты потери или кражи мобильных телефонов. Судебные процессы ведутся с пренебрежением правовых стандартов, что усложняет работу адвокатов", - говорится в заявлении GYLA.

Бывший глава организации Нико Симонишвили рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что "встречался с ребятами, которых задерживали и зверски избивали". "У них настолько серьезные травмы, что они не смогли находиться в изоляторе и были доставлены в клинику.

После задержания все они подверглись жестокому нападению со стороны ОМОНа, а также получили удары по лицу. В буквальном смысле лица загипсованы, имеют множественные переломы костей (челюсть, нос, глазницы) [...] До машины их несли через коридор полицейских, где все их били", - заявил он.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что необходимо создать специальный фонд, который будет помогать участниками митинга. "Гражданский протест должен оставаться таким, какой он есть. Не нужно вмешиваться политическим партиям, но нужна поддержка и защита протестующим. Люди, которые находятся под стражей, нуждаются в правовой защите", - приводит ее слова "Пирвели".

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Напомним, активисты и оппозиционеры ранее заявили, что силовики безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. 29 ноября Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов. По данным МВД, 29 ноября и в ночь на 30 ноября были задержаны 107 человек, ранения получили 10 полицейских. В ночь на 1 декабря силовики применили водомет и слезоточивый газ для разгона протестующих. По данным МВД, были задержаны 50 человек. В больницы были доставлены 44 человека - 27 участников акций протеста, один журналист и 16 полицейских. Премьер-министр сегодня похвалил силовиков, которые разгоняли протестующих.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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