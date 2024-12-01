Жители городов Грузии провели шествия с требованием евроинтеграции

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Протестные акции сторонников евроинтеграции прошли в Батуми, Гори, Кобулети, Кутаиси и Рустави. В Тбилиси около здания парламента, где также собрались протестующие, мобилизованы силовики.

Как писал "Кавказский узел", протестующие провели в Тбилиси шествие и собрались у здания парламента. Туда же направились из Западной Грузии другие желающие участвовать в протестах против приостановки переговоров о членстве Грузии в Евросоюзе.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

В Гори и Батуми также проходят акции протеста сторонников евроинтеграции, сообщает "Новости-Грузия".

В Батуми протестующие провели шествие к зданию городского суда, где идут заседания по делам задержанных на акциях протеста, информирует телеграм-канал Tbilisi life.

Многолюдные акции протеста проходят также в Рустави, Кобулети и Кутаиси. В частности, в телеграм-канале опубликовано видео, на кадрах которого видны сотни людей разного возраста, в том числе дети, идущие колонной по улице Рустави.

В Кобулети протестующие собрались на площади около мэрии и колонной пошли по улицам Агмашенебели и Руставели, говорится в публикации телеграм-канала.

В Тбилиси силовики стянуты на улицу Читадзе около здания парламента. Они выстроились в "коридор" у входа в парламент. Туда же доставлен водомет, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Протестующие тем временем собираются перед парламентом, они стучат по металлической ограде, бросают пиротехнику и различные предметы. Проезжая часть проспекта Руставели по-прежнему перекрыта, пишет издание.

Напомним, активисты и оппозиционеры ранее заявили, что силовики безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. 29 ноября Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов. По данным МВД, 29 ноября и в ночь на 30 ноября были задержаны 107 человек, ранения получили 10 полицейских.

В ночь на 1 декабря силовики применили водомет и слезоточивый газ для разгона протестующих. По данным МВД, были задержаны 50 человек. В больницы были доставлены 44 человека - 27 участников акций протеста, один журналист и 16 полицейских. Премьер-министр сегодня похвалил силовиков, которые разгоняли протестующих.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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