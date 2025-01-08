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09:31, 8 января 2025

Тбилисский театр отменил спектакли из солидарности с актером Чичинадзе

Баннер на фасаде театра в Тбилиси с надписью "Андро Чичинадзе! Свобода заключенным системы!". Фото: JAMnews https://t.me/jamnewsru/21548

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Театр имени Абашидзе отменил спектакли с участием Андро Чичинадзе, арестованного по делу о протестах в Тбилиси, и потребовал освободить актера.

Как писал "Кавказский узел", 5 января студенты двух тбилисских вузов присоединились к требованиям протестующих освободить актеров Андро Чичинадзе и Вепхию Касрадзе, обвиняемых в участии в групповом насилии.

19 декабря 2024 года Театральный университет опубликовал заявление, в котором выразил солидарность с актерами Андро Чичинадзе и Вепхией Касрадзе и призвал освободить их из заключения. Андро Чичинадзе официально предъявлены обвинения в участии в групповом насилии. Вепхия Касрадзе - отец пятерых детей, актер Цхинвальского театра. Ему предъявили обвинения в организации и руководстве групповым насилием. 6 декабря суд избрал меру пресечения – два месяца содержания под стражей.

Тбилисский театр имени Васо Абашидзе отменил все спектакли, в которых занят Андро Чичинадзе. Кроме того, на фасаде театра вывешен баннер с надписью "Андро Чичинадзе! Свобода заключенным системы!", сообщает сегодня JAMnews.

7 января заседание суда по делу Чичинадзе, которое было назначено на 16 января, было перенесено на 12 марта. Администрация театра заявила, что они готовы вернуть зрителям купленные билеты, поскольку театр отказывается показывать спектакли без Чичинадзе.

"Но мы надеемся сыграть все спектакли вместе с Андро в ближайшем будущем", - цитирует издание сообщение театра.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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