Близкие и коллеги арестованных вышли на акцию солидарности в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции около Тбилисского горсуда выступили в поддержку актера Андро Чичинадзе и стендапера Онисе Цхададзе, арестованных по делу о насилии на уличных протестах.

Как писал "Кавказский узел", актер Андро Чичинадзе и стендапер Онисе Цахадзе оказались в числе задержанных по делу об организации насилия на протестных акциях. Андро Чичинадзе были предъявлены обвинения в участии в групповом насилии.

7 января заседание суда по делу Чичинадзе, которое было назначено на 16 января, было перенесено на 12 марта. Театр имени Абашидзе отменил спектакли, в которых занят Андро Чичинадзе, и потребовал освободить актера.

У здания Тбилисского горсуда проходит акция в поддержку задержанных на уличных протестах, в том числе Андро Чичинадзе и Онисе Цхададзе. На акции солидарности собрались близкие задержанных и актеры. В суде сегодня намечено заседание по пересмотру меры пресечения арестованным, сообщает "Интерпрессньюс".

Участники акции заявили, что мера пресечения в отношении задержанных "является несправедливой", пишет издание.

"Важны все заключенные, однако в данном случае для меня важен Андро Чичинадзе, так как он актер моего театра. Я знаю, что он в бодром расположении духа, и все будет хорошо, так я себя успокаиваю", - приводятся в публикации слова режиссера Давида Доиашвили.

Напомним, 5 января студенты двух тбилисских вузов присоединились к требованиям протестующих освободить Андро Чичинадзе и актера Вепхию Касрадзе, также обвиняемого в участии в групповом насилии.

19 декабря 2024 года Театральный университет опубликовал заявление, в котором выразил солидарность с актерами Андро Чичинадзе и Вепхией Касрадзе, и призвал освободить их.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.