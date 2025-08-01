Оставлены под стражей обвиняемые в насилии на акциях протеста в Грузии

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Суд в Тбилиси отказался освободить из-под стражи 11 обвиняемых по делу о насилии на протестных акциях. Арестованный в числе этих людей гражданин Украины Сергей Кухарчук прекратил голодовку в изоляторе.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля Тбилисский горсуд начал рассматривать дело 11 человек, задержанных на месте акций протеста. Обвиняемые – актер Андро Чичинадзе, стендапер Онисе Цхададзе, а также Гурам Мирцхулава, Лука Джабуа, Джано Арчая, Валери Тетрешвили, Георгий Теришвили, Ираклий Керашвили, Реваз Кикнадзе, Руслан Сиваков и Сергей Кухарчук - не признали вину и настаивают, что не были знакомы между собой до ареста по делу о групповом насилии на протестных акциях (часть 2 статьи 225 УК Грузии, предусматривает до шести лет лишения свободы).

С начала декабря 2024 года в Тбилиси не менее 19 человек были арестованы по делу о насилии на протестных акциях. Все обвиняемые - участники акций протеста, задержанные в разное время. Доказательства по их делам собраны с процессуальными нарушениями, указали правозащитники.

Судья Тбилисского горсуда Нино Галусташвили 31 июля не удовлетворила ходатайства адвокатов о смягчении меры пресечения Андро Чичинадзе, Онисе Цхададзе и еще девяти арестованным по делу о насилии на протестных акциях, сообщает "Интерпрессньюс".

На заседании суда адвокаты 10 обвиняемых попросили отменить решение об аресте подзащитных или освободить их залог, лишь адвокат Андро Чичинадзе требовал безусловного освобождения подзащитного.

Защитники пояснили суду, что в деле нет прямых доказательств участия их подзащитных в групповом насилии в ходе акций протеста. Кроме того, по их словам, следствие не установило, что обвиняемые связаны с организаторами протеста или между собой. Однако судья после получасового перерыва объявила, что все подсудимые остаются в заключении, пишет агентство.

29 июля стало известно, что один из обвиняемых - гражданин Украины Сергей Кухарчук, не имеющий грузинского гражданства, - 28 июля объявил голодовку, протестуя против запрета видеосъемки в зале суда и ограничений на телефонные звонки близким. Кухарчук рассказал, что ему с 8 июля не дают позвонить близким.

Сергей Кухарчук прекратил голодовку, сообщила вечером 30 июля в Facebook* активистка Марина Месхи, на публикацию которой обратил внимание телеграм-канал Tbilisi life.

Кухарчука в тюрьме навестил сотрудник офиса Народного защитника

"Мне позвонил из тюрьмы гражданин Украины Сергей Кухарчук. Сегодня Сергея Кухарчука в тюрьме навестил сотрудник офиса Народного защитника, за что я хотела бы поблагодарить Народного защитника Грузии. Сергей Кухарчук прекратил голодовку. Он пока не звонил в Украину. Дни звонков за границу - вторник и пятница. Очень надеюсь, что он сможет позвонить в Украину в пятницу", - говорится в публикации Месхи.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Протестующие ежедневно выходят на акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. 31 июля, на 246-й день непрерывных протестов, протестующие вновь перекрыли проспект.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".