20:37, 28 февраля 2026

Граждане Ирана в Тбилиси поблагодарили Трампа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иранцы, проживающие в Грузии, собрались перед посольством  страны в Тбилиси. Они поблагодарили президента США и заявили, что режим аятоллы Хаменеи должен быть свергнут.

Как писал "Кавказский узел", граждане Ирана после начала протестов в этой стране неоднократно выходили к посольству Ирана в Тбилиси с акциями в поддержку протестующих, также они участвовали в ежедневных проевропейскх акциях. 

Иранцы, проживающие в Грузии, празднуют удар Ирану перед посольством  страны в Тбилиси. Собравшиеся поблагодарили президента США Дональда Трампа и заявили, что режим аятоллы Хаменеи должен быть свергнут.

Протестующие несли американские и иранские флаги. «Победа, победа!» — скандировала толпа, передает телекомпания "Пирвели".

Как пишет Publika, собравшиеся с воодушевлением восприняли пока непроверенную информацию о том, что убит Аятолла Хаменеи.

 Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил в беседе с NBC News, что Тегеран, «возможно, потерял несколько командиров, но это не такая уж большая проблема».

Вместе с тем он заявил, что аятолла Али Хаменеи жив, «насколько ему известно».

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур, предположительно, погибли в результате израильских атак, сообщило Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с военными операциями Израиля, и один источник в регионе.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, следует из видео, которое он опубликовал в своей соцсети в Truth Social. Трамп обвинил Иран в "бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств", направленной против США и их союзников и заявил, что его цель "защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима", деятельность которого"угрожает Соединенным Штатам, нашим войскам, нашим базам за рубежом и нашим союзникам по всему миру".

Президент США добавил, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия. Он объяснил начало операции тем, что у Вашингтона "иссякло терпение" в переговорах по ядерной сделке. "Мы уничтожим их ракеты и сравняем с землей их ракетную промышленность. Она будет уничтожена", - пообещал глава Белого дома.

Совместную военную операцию Израиля и США Пентагон называет "Эпическая ярость", говорится в сообщении на странице ведомства в X.

Утром 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Взрывы раздались в Тегеране, а также в Исфахане (второй по величине город страны, там расположен крупнейший в республике ядерный центр), Кередже (пригород Тегерана), провинции Керманшах на западе Ирана. Всего было поражено порядка 30 объектов по всей стране, передает РБК.

О начале операции против Ирана сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, это был "упреждающий удар" с целью "устранить угрозы в отношении государства Израиль.

Израиль вместе с США начал операцию под названием "Рев льва" против иранского режима, который мы считаем прямой экзистенциальной угрозой. Цель - не допустить получения Ираном ядерного оружия, заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

Иран нанес ответные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Целями Тегерана стали центр обслуживания Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также авиабазы в ОАЭ, Кувейте и Катаре, пишет РБК.

Автор: "Кавказский узел"

