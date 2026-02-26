×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
22:45, 26 февраля 2026

Протестующие на Руставели приветствовали британские санкции против провластных телеканалов

Участник акции протеста на Руставели, 26 февраля 2026 года. Фото: Mo Se / Facebook

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии в 456-й день подряд собрались на акции протеста у парламента. Активисты выразили надежду, что санкции против провластных грузинских медиа продолжатся. 

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля, в 455-й день непрерывных протестов, сторонники евроинтеграции Грузии провели марш, приуроченный к 105-летию советской оккупации. Силовики запретили им полностью занять дорогу, сославшись на отсутствие разрешения.

Протестующие с национальными флагами, флагами Евросоюза и плакатами разного содержания проводят акцию на пешеходной части проспекта Руставели у парламента. Некоторые активисты принесли также флаги Великобритании. Сегодня уже 456-й день непрерывных протестов, передает Publika.

Участники акции держат плакаты “Русофилы, ваше "солнце" тонет в русском болоте”, “Оккупацию не опротестовывают издалека, мы протестуем против нее прямо”, “Знание - сила, остановите реформу” и “Следующие санкции - Рустави 2”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Автор плаката о телеканале “Рустави 2” изобразил его логотип, но название привел в измененном виде - RusTV2.

Правительство Великобритании 24 февраля объявило о введении санкций против проправительственных грузинских телекомпаний "Имеди" и "ПосТВ", причислив эти каналы к распространителям российской дезинформации.

Лидер батумской организации “Гирчи - Больше свободы” Темур Горгадзе сегодня обратил внимание, что проправительственный телеканал “Имеди”, попавший под санкции Великобритании, теперь пользуется услугами российского провайдера. 

“Веб-сайт imedi.ge перескочил на новый сервер, который называется ns1. ddos - guard. net. Сервер принадлежит компании DDoS-Guard. Это российская компания, она была основана в России (в городе Ростов-на-Дону). Это означает, что безопасность веб-сайта и фильтрацию трафика обеспечивает этот российский провайдер”, - написал Горгадзе в социальной сети. 

После введения Великобританией санкций два веб-сайта “Имеди” были отключены, но сегодня телекомпания восстановила их работу. В “Имеди” подтвердили, что причиной проблем с работой сайтов были санкции, отмечает Tbilisi life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

