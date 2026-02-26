Грузинский оппозиционер арестован за комментарий в соцсети

Члена "Лейбористской партии Грузии" Лашу Чхартишвили арестовали на пять суток за комментарий, опубликованный в социальной сети Facebook*. Сотрудники полиции перевели оппозиционера в изолятор временного содержания прямо из зала судебного заседания.

Как писал "Кавказский узел", в конце января один из лидеров Рабочей партии Лаша Чхартишвили сообщил, что суд прекратил производство по его очередному административному протоколу за стояние на тротуаре и вернул материалы в МВД для возбуждения против него уголовного дела.

Согласно принятым парламентом Грузии поправкам в закон "О собраниях и манифестациях", ограничения, введенные ранее на проведение акций на дорогах, распространяются и на тротуары, и на пешеходные улицы. Для проведения шествия требуется подать уведомление в МВД, а за нарушение требований предусмотрен арест. При повторном нарушении, например, блокрировке тротуара у госучреждения, следует уголовное преследование.

Министерство внутренних дел составило в отношении политика протокол об административном правонарушении из-за комментария, опубликованного 4 октября на странице информационного издания "Нетгазети" в соцсети. Статья, под которой задержанный написал комментарий, называлась "Обязательно ли тротуар должен быть местом собрания?" сообщила сегодня телекомпания Pirveli.

Комментарий же касался судьи Давида Макарадзе. "А что обязательно на похоронах именно таких подонков?" - говорится в комментарии, опубликованном от имени Чхартишвили. МВД посчитало, что таким образом политик оскорбил судью.

Сам Лаша Чхартишвили заявил, что, возможно, комментарий ему не принадлежит. По словам политика, он не помнит, чтобы писал комментарий подобного содержания,.

"Мне даже не назначили общественного защитника, половина процесса прошла без адвоката, и только потом мне предоставили возможность привлечь другого адвоката. Однако, повторяю, даже в Советском Союзе людям назначали защитников. В данном случае меня обвиняют в том, что я комментировал чужую публикацию в Facebook*. Кстати, мой этот комментарий или нет, это еще предстоит доказать, потому что лично я его не помню, хотя дух этого комментария разделяю, хоть форма и грубовата, но может быть он вообще не мой", - заявил оппозиционер на суде.

Несмотря на все доводы защиты, Тбилисский городской суд признал политика Лашу Чхартишвили административным правонарушителем и арестовал его сроком на пять суток.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".