Собрания на Руставели продолжаются на фоне преследований за блокировку тротуара
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Сторонники евроинтеграции Грузии собрались на акцию протеста у здания парламента в Тбилиси в 426-й день подряд. Одному из лидеров Рабочей партии Лаше Чхартишвили грозит уголовное дело по статье о повторной блокировке тротуара.
Как писал "Кавказский узел", 26 января, в 425-й день ежедневных протестов, стало известно об очередном административном деле по статье о блокировке движения по тротуару. 69-летней участнице протестов на Руставели Марине Жвания грозит до 15 суток ареста.
Согласно принятым парламентом Грузии поправкам в закон "О собраниях и манифестациях", ограничения, введенные ранее на проведение акций на дорогах, распространяются и на тротуары, и пешеходные улицы. Для проведения шествия требуется подать уведомление в МВД, а за нарушение требований предусмотрен арест. При повторном нарушении, например, блокрировке тротуара у госучреждения, следует уголовное преследование.
Участники непрерывной протестной акции собрались сегодня у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси с флагами и транспарантами. Они напомнили о требованиях сторонников евроинтеграции Грузии, которые остаются неизменными второй год подряд - провести новые выборы в парламент и освободить всех арестованных в связи с акциями протеста, передает Interpressnews.
Сегодня 426-й день непрекращающихся акций протеста, отмечает Publika.
Полиция и суды продолжают преследование участников протеста на Руставели в соответствии с ужесточенными положениями закона о собраниях и манифестациях. Один из лидеров Рабочей партии Лаша Чхартишвили сообщил, что суд прекратил производство по его очередному административному протоколу за стояние на тротуаре и вернул материалы в МВД для возбуждения против него уголовного дела.
“Один шаг к году лишения свободы. Постановление о возбуждении уголовного дела [за стояние на тротуаре] мне официально вручили прямо сейчас”, - цитирует Чхартишвили Netgazeti.
Согласно постановлению, которое активист опубликовал в соцсети, Чхартишвили был признан нарушителем статьи о “блокировании тротуара” 24 октября 2025 года, а еще один протокол про этой же статье на него составили 22 декабря.
"Кавказский узел" писал, что 23 января суд в Тбилиси назначил административные аресты пятерым активистам, обвиненным в административном правонарушении за стояние на тротуаре после акций в декабре 2025 года. Кроме того, не менее восьми постоянных участников акций на проспекте Руставели, в том числе врач Важа Гаприндашвили и азербайджанский журналист Афган Садыгов, находятся под угрозой уголовного преследования за неоднократную блокировку тротуара.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.