Сторонники евроинтеграции Грузии вышли на акцию протеста 473-й раз
Ежедневные акции протеста в центре Тбилиси с требованием провести новые парламентские выборы и освободить политзаключенных продолжается 473 дня подряд.
Как писал "Кавказский узел", шествие с требованием освобождения узников совести прошло в Тбилиси в 472-й день протестов. Собравшиеся вновь установили палатки у здания парламента.
Сегодня 473-й день ежедневных протестов в Грузии, пишет Publika.
Как следует из размещенных изданием фотографий, акция традиционно проходит у парламента Грузии. У здания собрались протестующие с флагами Грузии, Европейского Союза.
Как следует из фото, опубликованных на странице в Fasebook* фотографа Mo Se, ряд участников акции деражт в руках плакаты с требованием освобождения политзаключенных и возвращения Грузии на путь евроинтеграции.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.