Сторонники евроинтеграции Грузии вышли на акцию протеста 473-й раз

Ежедневные акции протеста в центре Тбилиси с требованием провести новые парламентские выборы и освободить политзаключенных продолжается 473 дня подряд.

Сегодня 473-й день ежедневных протестов в Грузии, пишет Publika.

Как следует из размещенных изданием фотографий, акция традиционно проходит у парламента Грузии. У здания собрались протестующие с флагами Грузии, Европейского Союза.

Как следует из фото, опубликованных на странице в Fasebook* фотографа Mo Se, ряд участников акции деражт в руках плакаты с требованием освобождения политзаключенных и возвращения Грузии на путь евроинтеграции.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".