Протесты у парламента Грузии продолжаются 519 дней

Участники акции на проспекте Руставели в Тбилиси в 519-й день непрерывных протестов потребовали освободить политзаключенных и вновь выступили в поддержку детей с мышечной дистрофией Дюшенна.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля, в 518-й день протестов, участники акции у парламента Грузии также требовали закупить лекарства для детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Родители больных детей с 20 апреля ночуют у правительственной канцелярии.

Сторонники европейской интеграции Грузии с национальными флагами, флагами ЕС и США собрались сегодня вечером на пешеходной части проспекта Руставели у парламента в 519-й день подряд, передает Publika.

Протестующие вновь выступили с неизменными требованиями и поддержали требования родителей, чьи дети страдают синдромом Дюшенна.

Активисты держали плакаты: “Дайте детям лекарство”, “Мы должны защитить сердца этих детей”, “Свободу политзаключенным”, “До конца”, “Труд создал человека, трудящиеся - государство”, “В Грузии каждый третий ребенок испытывает материальную или социальную нужду” и “Мир "коцов" 1 : дети без лекарств, родители оставшиеся на улице, молодежь в тюрьмах, старики без домов, трудящиеся без зарплат”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Участники проевропейских акций продолжают подвергаться преследованиям: так, мать политзаключенного Торнике Гошадзе Маризи Кобахидзе обнаружила сегодня, что МВД Грузии оштрафовало ее на 10 тысяч лари (3725 долларов США) за то, что она стояла на тротуаре, передает телеканал Pirveli.

Маризи Кобахидзе заявила, что не собирается платить штраф, назвав его незаконным. При этом блокировка ее счетов станет проблемой для других семей заключенных - мама Торнике Гошадзе оставалась единственным человеком, собирающим средства для поддержки политзаключенных и приобретения необходимых им в тюрьме вещей.

"Кавказский узел" писал, что Торнике Гошадзе и еще семь участников протестов в сентябре 2025 года были приговорены к срокам от двух до двух с половиной лет заключения.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".