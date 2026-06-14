Протестующие 564-й день подряд вышли на проспект Руставели в Тбилиси
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Ежедневную акцию протеста у парламента Грузии с требованиями изменить политический курс Грузии и освободить политзаключенных предварила акция зоозащитников. Они потребовали гуманизации обращения с бездомными животными.
Как писал "Кавказский узел", шествие в 563-й день ежедневных протестов в Тбилиси прошло под лозунгом: "Вместе против насилия и безнаказанности", его участники потребовали прекратить практику насилия в отношении задержанных.
Ежедневная акция протеста прошла сегодня у парламента Грузии. Собравшиеся сторонники евроинтеграции Грузии держали в руках флаги Грузии, ЕС, США. Обстановка у парламента спокойная - люди беседуют небольшими группами, сидят на ступенях здания и на бордюрах, Часть из них пришла на акцию протеста с домашними животными, следует из фотографий, публикованных сегодня на странице в Facebook* фотографа Георгия Мосиашвили (MoSe).
Акция с требованиями изменить политический курс Грузии, провести новые парламентские выборы и освободить политзаключенных проходит 564-й день подряд, пишет Publika.
Сегодня днем у администрации правительства Грузии прошла акция защитников прав животных. Протестующие выражали недовольство, по их мнению, бесчеловечной политикой в отношении бездомных собак и исчезновением животных, оставленных без присмотра.
Протестующие потребовали конкретных мер, включая открытие муниципальных приютов для независимого мониторинга и создание специальной онлайн-платформы, где будет размещаться общедоступная видеоинформация обо всех животных, доставленных в приюты, пишет телекомпания "Пирвели".
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
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