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23:59, 4 августа 2026

Ремонт проспекта Руставели сместил часть демонстрантов к мэрии Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции, собравшиеся в 615-й день непрерывных протестов у парламента Грузии, обсуждают возможность временного переноса акций к зданию горсовета Тбилиси на время ремонта проспекта Руставели. Некоторые активисты в последние дни выходят с протестом к мэрии. 

Как писал "Кавказский узел", 4 августа, в 614-й день протестов, участники акции протеста на проспекте Руставели высмеяли усилия полиции по борьбе с плакатами о Бидзине Иванишвили.

Торнике Тошхуа, который провел год в заключении по обвинению в групповом насилии,  26 июля был задержан возле мэрии Тбилиси за плакат с именем Бидзины Иванишвили и нецензурным словом . Вместе с Тошхуа были задержаны еще девять активистов. На следующий день, 27 июля, с аналогичным плакатом к мэрии вышел Нодар Цицриашвили, его также задержали. 28 июля Тошхуа получил штраф в 3 тысячи лари (1145 долларов США). 31 июля Тошхуа повторно задержали с тем же плакатом, после этого суд назначил ему административный арест. 

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза собрались сегодня у здания парламента на проспекте Руставели и у здания Тбилисского городского совета, расположенного в нескольких сотнях метров. Акция с требованием освобождения политзаключенных и возврата к евроатлантическому политическому курсу продолжается уже 615 дней без перерыва. 

"После начала ремонтных работ на проспекте Руставели участники протеста начали обсуждать вопрос о том, следует ли перенести место проведения митинга до открытия проспекта Руставели. В течение нескольких дней некоторые участники протеста также проводили акцию перед зданием городского совета", - пишет Publika. 

Согласно видео, опубликованному Radio Tbilisi, на проспекте Руставели собралось не менее 100 человек. Среди участников акции у парламента была мама Звиада Цецхладзе с требованием: "Свободу Цецхладзе" и тканевой сумкой: “Мать узника совести”. 

Лидер студенческого движения Dafioni Звиад Цецхладзе находится в заключении с декабря 2024 года, в сентябре он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за участие в проевропейских акциях протеста. В заключении Цецхладзе начал издавать газету "Камера 101", посвященную общественно-политическим новостям Грузии. 25 октября 2025 года он объявлял голодовку в знак протеста против административного ареста его отца по административной статье об "искусственном перекрытии дороги". Мать Звиада Наргиз Давитадзе в январе выступала с призывом помиловать женщин-политзаключенных. 

Также протестующие держали плакаты: "Оккупанты, убирайтесь!", "Сила в единстве" и "Что ждет тот народ, чья полиция охотится за баннером", следует из снимков фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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