В порту Анаклия начались дноуглубительные работы

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В Анаклию вошло спецсудно для проведения дноуглубительных работ, которые планируется завершить к маю следующего года. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, работы по строительству порта максимально ускорены.

"Кавказский узел" писал, что 1 августа 2022 года агентство по развитию глубоководного порта Анаклии объявило о закупке услуг по изучению условий строительства порта на Черноморском побережье. При этом стало известно, что строительством займется китайская компания, находящаяся под американскими санкциями.

В Анаклию вошло специальной судно бельгийской компании Jan De Nul, которое приступит к углублению акватории в порту и созданию подходного канала, пишет 2 августа "Грузия-онлайн" со ссылкой на министерство экономики Грузии.

По данным ведомства, судно увеличит глубину морского дня до 17,5 метра. Следующий этапом станет строительство волнолома длиной 1380 метров.

Сообщается, что строительство идет по графику, дноуглубительные работы планируется завершить к маю следующего года. Первая же фаза строительства будет завершена к 2029 году, к этому моменту порт будет обрабатывать до 600 тысяч контейнеров в год

В июле правительство Грузии объявило о переходе на так называемую «лэндлорд-модель». Государство сохранит за собой контрольный пакет, ключевую инфраструктуру и землю, а частный бизнес и международные партнеры будут привлекаться в качестве операторов отдельных терминалов. По словам министра экономики Мариам Квривишвили, отказ от схемы с одним инвестором позволит диверсифицировать грузопотоки и быстрее интегрировать Анаклию в международную логистику.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у порта Анаклия больше перспективы, в нем заинтересованы страны Центральной Азии, соседние с Грузией государства, страны Ближнего Востока, а также европейские компании, сообщает "Интерпрессньюс".

По словам Кобахидзе, работы по строительству порта максимально ускорены. "У нас была определенная задержка из-за пересмотра контракта. Стоимость контракта была сокращена примерно на 50 миллионов долларов, за что я хотел бы еще раз поблагодарить министерство экономики и лично министра экономики", - приводит его слова издание.

Напомним, что строительство глубоководного порта Анаклия на Черноморском побережье Грузии началось в декабре 2017 года. "Консорциум развития Анаклии" (ADC) получил исключительное право на строительство, разработку и эксплуатацию порта, который станет частью морского коридора из Китая в Европу. Оператором терминала порта должна была стать американская компания SSA Marine. Соглашением было предусмотрено, что правительство Грузии инвестирует в строительство 100 миллионов долларов, тогда как стоимость проекта в целом оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Власти Грузии в январе 2020 года констатировали, что "Консорциум развития Анаклии" не смог завершить в установленные сроки строительство глубоководного порта, и что соглашение о строительстве глубоководного порта расторгнуто. Оппозиция сочла это решение политическим. 1 августа 2020 года "Консорциум развития Анаклии" подал иск к властям Грузии, потребовав компенсацию в миллиард долларов.

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