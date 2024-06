Выбор компании для строительства порта Анаклия отдалил Грузию от США

06 июня 2024, 23:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Строительством порта Анаклия займется китайская компания, находящаяся под американскими санкциями, что еще больше отдалит Грузию от США, заявили грузинские оппозиционеры и активисты. Выбор китайской компании был сделан в противовес США, но при этом власти не учли все риски, указал бывший госминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Представитель Госдепа объявил сегодня о визовых санкциях в отношении политиков "Грузинской мечты" и силовиков.

"Кавказский узел" писал, что 1 августа 2022 года агентство по развитию глубоководного порта Анаклии объявило о закупке услуг по изучению условий строительства порта на Черноморском побережье.

Строительство глубоководного порта Анаклия на Черноморском побережье Грузии началось в декабре 2017 года. "Консорциум развития Анаклии" (ADC) получил исключительное право на строительство, разработку и эксплуатацию порта, который станет частью морского коридора из Китая в Европу. Оператором терминала порта должна была стать американская компания SSA Marine. Соглашением было предусмотрено, что правительство Грузии инвестирует в строительство 100 миллионов долларов, тогда как стоимость проекта в целом оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Власти Грузии в январе 2020 года констатировали, что "Консорциум развития Анаклии" не смог завершить в установленные сроки строительство глубоководного порта, и что соглашение о строительстве глубоководного порта расторгнуто. Оппозиция сочла это решение политическим. 1 августа 2020 года "Консорциум развития Анаклии" подал иск к властям Грузии, потребовав компенсацию в миллиард долларов.

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия», отслеживающая строительство порта Анаклия, сообщила, что в результате тендера для строительства отобрали китайско-сингапурский холдинг, который станет владельцем 49% акций, при вложении инвестиций в размере 600 миллионов долларов на первом этапе строительства, 51% акций будет владеть правительство Грузии.

"В консорциум, выбранный для строительства порта, входят китайская государственная компания China Communications Construction Company Limited (CCCC) и China Harbour Investment Pte. Ltd, зарегистрированная в Сингапуре, но являющаяся дочерней компанией той же китайской государственной компании. Также субподрядчиками консорциума являются China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International Co", - сообщает НПО.

НПО указала, что с июня 2021 года ведущая компания китайского консорциума China Communications Construction Company Limited (CCCC) подверглась ограничениям со стороны США. Он включен в список консолидированных санкций (Non-SDN) Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) за то, что он является частью китайского военно-промышленного комплекса. Компании в этом списке не ограничены в доступе к активам и финансовым операциям, но на них распространяются определенные ограничения. CCCC — одна из крупнейших государственных китайских компаний, занимающаяся строительством и эксплуатацией крупных инфраструктурных проектов, включая порты, аэропорты и т. д. CCCC и несколько ее дочерних компаний внесены в список OFAC США за строительство искусственных островов в Южно-Китайском море для китайских военных. По мнению США, строительство островов нарушило нормы международного права.

Кроме того, компания попала в несколько скандалов в связи с коррупционными сделками. В 2009 году Всемирный банк запретил ей на восемь лет участие в своих проектах из-за мошенничества в тендере на Филиппинах.

В Грузии дочерняя компания CCCC - China Road and Bridge Corporation, которая также участвует в проекте порта Анаклия, работает с 2018 года. Она строит участок высокоскоростной автодороги Убиса-Шорапни. Строительные работы финансировал Европейский инвестиционный банк. С ноября 2021 года Китайская дорожно-мостовая корпорация ведет строительство объездной дороги Цнори, которое реализуется при поддержке Азиатского банка развития.

НПО сообщила, что 10 сентября 2020 года посольство США в Грузии обнародовало информацию о CCCC, отметив, что деятельность китайской компании в развивающихся странах характеризуется некачественным строительством, нарушением трудовых прав, экологическим ущербом и непосильным долгом. Также 1 июня пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер отметил, что важно "не ставить под угрозу безопасность и суверенитет Грузии, а также безопасность евроатлантических партнеров страны".

"Международная прозрачность – Грузия" указывает, что параллельно с принятием закона «О прозрачности иностранного влияния» включение китайской государственной компании, находящейся под санкциями США, в проект порта Анаклия «является продолжением изменения внешней политики Грузии».

"Строительство международной транспортной инфраструктуры страны, наряду с экономической нагрузкой, имеет важное геополитическое измерение. Следует учитывать тот факт, что китайская компания отличается коррупционными скандалами, что увеличивает риски импорта коррупции в Грузию. Тем более, в то время, когда правительство Грузии репрессирует неправительственные организации. Неправительственный сектор является необходимым институтом контроля и предотвращения коррупционных рисков в стране", - говорится в сообщении НПО, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

3 июня закон о прозрачности иностранного влияния, который оппозиционеры и их сторонники называют законом об иностранном влиянии, который 3 июня вступил в силу, а также "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

На возможные риски указали и оппозиционные политики, в том числе и депутаты парламента – риски не только политического характера, но и самого качества строительства. В частности, генеральный секретарь партии "Лело" Ираклий Куправа также указал, что китайская компания известная некачественным строительством, коррупционными сделками. "Это российская политика, прикрытая китайскими интересами. Власти ввели Грузию на российскую орбиту. Мы возвращаемся в глубокий коммунизм", - сказал он в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

Представитель партии "Новые" Ника Парулава считает, что строительство порта китайской компанией может стать дополнительным фактором в уже испорченных отношениях с США, в итоге власти США еще больше дистанцируются от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение». Также это может стать поводом для отказа американцев от транспортировки своих грузов через этот порт. "Эта компания попала под санкции США, по той причине, что она строит военную инфраструктуру, создающей опасность суверенитету, но ей поручают проект строительства порта, министерство экономики Грузии заключает этот контракт", - подчеркнул он.

Когда в Грузии демократия меняется на авторитарную модель, когда Бидзина Иванишвили изолируется от Запада, конечно возникает очень большая опасность российского влияния в Грузии

Независимый депутат парламента Теона Акубардия предполагает, что вопрос строительства порта китайской компанией давно решили. Сам же факт говорит не только о стратегическом партнерстве с Китаем, но и об изоляции Грузии от Запада. "Когда в Грузии демократия меняется на авторитарную модель, когда Бидзина Иванишвили (учредитель «Грузинской мечты») изолируется от Запада, конечно возникает очень большая опасность российского влияния в Грузии", - сказала она.

Депутат парламента от фракции "Еврооптимисты" Роман Гоциридзе сказал, что победа на тендере китайской компанией была ожидаемой. "Все знали, что этот конкурс объявили только для китайцев, участвовавшая в нем швейцарская компания – бутафория", - сказал он.

Председатель финансово-бюджетного комитета парламента, представитель «Грузинской мечты» Паата Квижинадзе пояснил, что европейские компании не приняли участие в тендере.

США вводят визовые ограничения против некоторых граждан Грузии, заявил сегодня пресс-секретарь государственного департамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга. Он отметил, что "первая партия" визовых ограничений касается двух-трех десятков человек - членов партии "Грузинская мечта", правоохранителей и частных лиц, въезд на территорию США для них будет запрещен. Ранее он сообщил, что США две недели назад объявили о пересмотре отношений с Грузией из-за принятого закона «О прозрачности иностранного влияния» и результат "будет серьезным, а не только риторика".

Бывший государственный министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, старший аналитик неправительственной организации "Грузинский фонд стратегических и международных исследований" Алекси Петриашвили уверен, что строительство порта китайской компанией окажет влияние на ухудшение взаимоотношений с США.

"Эта компания под санкциями США и их приняли в связи с очень серьезными нарушениями. Сомневаюсь, что в Грузии компания была отобрана в результате справедливого конкурса, были закулисные переговоры и сделки между правительством Грузии и китайской компанией. Сама компания контролируется Коммунистической партией Китая", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он привел в пример, что эта компания строила порт в Шри-Ланке и в начале владела его 49% акций, но за несколько лет она завладела портом на 90 лет. В связи с этим, все зависит от того, как себя поведет грузинское государство и сможет ли удержать в своих руках 51% акций, найдет ли для этого достаточно капитала. При замороженных отношениях с европейскими институтами, большая доля в которых принадлежит США, "правительству Грузии понадобятся финансовые ресурсы".

Это приведет к дальнейшему ухудшению отношений с США, возможно и углубит расхождение с Евросоюзом.

По предположению Петриашвили, вскоре после окончания строительства порта, в первую очередь, компания будет обеспечивать грузы из Китая, неизвестно насколько надежным будет это путь для западных партнеров Грузии и западных компаний. При этом выход в Черное море Китая обязательно изменит баланс и на Черном море, и в регионе. "Это приведет к дальнейшему ухудшению отношений с США, возможно и углубит расхождение с Евросоюзом. У Китая будет контроль за очень серьезным контрольным пакетом относительно региона. Это очень опасный пакет и очень опасное и неблагоприятное решение для Грузии", - заключил он.

Он предположил, что по мнению властей Грузии, китайская компания обеспечивает финансовую стабильность в случае введения санкций и ухудшения взаимоотношений со странами-партерами. "В противовес США Бидзина Иванишвили решил пойти на сделку с компанией из Китая", - отметил Петриашвили.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.