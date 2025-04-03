Родные политзаключенных анонсировали круглосуточный протест в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семьи оппозиционеров, арестованных в связи с участием в проевропейских протестах, объединились в общественное движение, чтобы добиваться освобождения узников совести. Они планируют начать у парламента в Тбилиси круглосуточную акцию.

Как писал "Кавказский узел", участники проевропейских протестов с 28 ноября 2024 года ежедневно перекрывают проспект Руставели около парламента Грузии, требуя новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

О начале своего движения родственники политических заключенных объявили во время ежедневной акции на проспекте Руставели в Тбилиси вечером 2 апреля. Они призвали всех сторонников евроинтеграции присоединиться к борьбе за немедленное освобождение арестованных.

По словам организаторов движения, они собираются начать круглосуточную акцию протеста с 8 апреля - собраться у здания парламента и не расходиться на ночь. Если их требования не будут выполнены, они готовы прибегнуть к акциям гражданского неповиновения, которые "создадут дискомфорт" представителям власти - в частности, блокировать государственные учреждения и автомагистрали, передал телеканал Pirveli.

"Они были арестованы только за то, что мирно протестовали против незаконных действий властей, фальсификации выборов, попрания демократических принципов и отказа от прозападного курса страны. Их задержание – это часть политических репрессий, цель которых – запугивание общества и подавление свободного голоса", – цитирует заявление движения "Грузия Онлайн".

Близкие политзаключенных обратились к разным социальным группам протестующих: они поблагодарили военных за защиту страны, самоотверженность и патриотизм, студентов и всех жителей страны призвали выходить на уличные протесты, представителей прозападных политических партий - "без каких-либо условий объединиться вокруг главных целей". Обращение к бизнесу содержало призыв "не обогащать коррумпированных чиновников", а обращение к патриархии Грузии - поспособствовать разрешению возникшего конфликта, передает телеканал Formula.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.