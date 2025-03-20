Акции протеста продолжаются в Грузии 113 дней подряд

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Участники проевропейских протестов 113-й день подряд перекрыли движение у парламента Грузии, требуя новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта, на сотый день протестов в Грузии, их участники заявили, что готовы вести борьбу до удовлетворения властями их требований. По данным правозащитников, не менее 626 человек подверглись административному преследованию за участие в акциях. 15 марта акция с требованием новых парламентских выборов прошла в Тбилиси, ее участники уже 108-й день подряд выражают свой протест, перекрывая проспект Руставели.

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции на проспекте Руставели проходят каждый день. Согласно данным "Кавказского узла", основанным на публикациях СМИ, проспект Руставели также перекрывался ежедневно со дня начала протестных акций в Грузии против итогов парламентских выборов. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

На проспекте Руставели проходит акция протеста. Участники акции перекрыли автомобильную дорогу, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

Демонстранты собрались у законодательного органа на 113-й день непрерывных протестов с теми же требованиями: назначить новые выборы и освободить граждан, задержанных в период акций.

Демонстранты принесли усилители звука и исполняли гимн в поддержку грузинской футбольной сборной (она обыграла сегодня сборную Армении со счетом 3:0, - прим. "Кавказского узла").

Параллельно проходит акция протеста перед зданием Общественного вещателя, говорится в публикации.

В Тбилиси прошла акция в поддержку арестованных протестующих. Участники акции с лозунгами: "Свободу узникам режима" прошли шествием от здания Общественного вещателя (Сазмау) к площади Первой Республики, где мэрия Тбилиси организовала трансляцию матча Грузия — Армения, сообщило RusNews.

Партия "Дроа" пыталась установить экраны на площади у парламента, но не смогла из-за технических проблем, сообщила "Публика".

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