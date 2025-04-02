Россиянин признался в повреждении полицейской машины во время акции в Тбилиси

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Суд в Грузии арестовал россиянина Дениса Куланина, который обвиняется в повреждении полицейской машины во время акции протеста на проспекте Руставели. Куланин признал вину.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта в Тбилиси прошла акция против действий парламентской следственной комиссии, сформированной для выявления преступлений властей в период правления "Единого национального движения".

Гражданину России Денису Куланину избрана мера пресечения в виде ареста после задержания 28 марта на проспекте Руставели в Тбилиси, пишет 31 марта Publika.ge.

Куланин обвиняется в повреждении полицейского автомобиля во время акции протеста. На суде, где избиралась ему мера пресечения, он извинился за свои действия и признал вину. По обвинению, предъявленному прокуратурой, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA), число обвиняемых по делам, связанным с протестами, включая весенние акции 2024 года против закона об иноагентах, составляет 64 человека. 10 обвиняемых по делам, связанным с протестом против закона об иноагентах, признаны виновными, восемь из них приговорены к реальным срокам лишения свободы, пишет Netgazeti.

В настоящее время под стражей остаются 40 из 46 лиц, арестованных в ходе протестов. Их дела находятся на этапе основного рассмотрения.

"Кавказский узел" также писал, что граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях, находятся под стражей в Тбилиси. Они обвиняются в наркоторговле. В суде они заявили, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. 1 апреля суд отказался смягчить им меру пресечения. Также известно о деле россиянина Антона Чечина, который тоже обвинен по делу о наркотиках после участия в протестах.

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