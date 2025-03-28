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19:04, 28 марта 2025

Два человека задержаны на акции протеста у парламента Грузии

Акция протеста у парламента Грузии. 28 марта 2025 г. Фото: Facebook / Mo Se принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

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Силовики задержали двух участниц акции протеста против действий парламентской следственной комиссии, сформированной для выявления преступлений властей во время правления "Единого национального движения".

Две активистки были задержаны у парламента Грузии во время протеста против работы следственной комиссии, которая пытается установить ответственность правительства Михаила Саакашвили за августовскую войну 2008 года, сообщило сегодня агентство "Новости Грузии".

Сперва у служебного входа в парламент на улице 9 апреля полиция задержала молодую женщину, державшей в руках плакат с надписью: "Анцухелидзе бессмертен" — в память участника той войны, Национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе, расстрелянного в плену в Цхинвали.

Анцухелидзе служил в 41-м батальоне 4-й бригады Вазиани. 9 августа 2008 года, после столкновений в Цхинвале, он в течение почти пяти месяцев считался пропавшим без вести. 12 декабря 2008 года, экспертиза ДНК идентифицировала тело Анцухелидзе. Его похоронили на братском кладбище Мухатгверди. В январе 2009 года в Интернете распространились два видеоролика, в которых явно видно, как избивают и пытают грузинского солдата. Семья Анцухелидзе опознала в нем Георгия.

Другие протестующие попытались помешать задержанию, тогда была задержана еще одна девушка, говорится в публикации.

На сегодняшнем заседании временной следственной комиссии парламента Грузии темой обсуждения стала  августовская война 2008 года. Председатель комиссии Тея Цулукиани отметила, что на  одно из заседаний комиссии будет вызван и экс-президент Михаил Саакашвили.

Протестующие собрались сегодня у парламента Грузии, чтобы опротестовать работу временной следственной комиссии, сформированной для выявления преступлений властей при правлении "Единого национального движения" в 2003-2012 годах. Протестующие держат плакаты с изображением главы комиссии, депутата "Грузинской мечты" Теи Цулукиани и надписями: "Нет русскому режиму", сообщило сегодня агентство "Грузия Online".

Некоторые протестующие сказали, что решили прийти к парламенту, поскольку для них неприемлемыми оказались кадры допроса бригадного генерала Мамуки Курашвили о пятидневной войне в августе 2008 года. В ходе заседания Цулукиани неоднократно грубо и уничижительно высказывалась в его адрес.

"Тея Цулукиани "качает права" перед генералами, героями, пожертвовавших своим здоровьем, жизнью, молодостью и всем ради своей родины. Это просто вопрос чести и самоуважения, чтобы каждый, кто любит свою родину, вышел и дал Тее Цулукиани достойный ответ", —  приводятся в сообщении слова одного из протестующих.

Парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах начала работу в феврале. Помимо намерения доказать, что войну в 2008 году "развязал" третий президент, комиссию также интересуют темы коррупции, давления на бизнес и изъятия активов, пыток в тюрьмах, сообщило агентство "Новости Грузии".

"Кавказский узел" также писал, что по административным статьям за время протестов в Грузии были задержаны 486 человек, всего административному преследованию подверглись 1084 человека

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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