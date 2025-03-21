Более 1000 участников протестов в Грузии подверглись административному преследованию

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По административным статьям за время протестов в Грузии были задержаны 486 человек, всего административному преследованию подверглись 1084 человека.

Как писал "Кавказский узел", участники проевропейских протестов с 28 ноября ежедневно перекрывают движение у парламента Грузии, требуя новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. По данным правозащитников, не менее 626 человек подверглись административному преследованию за участие в акциях.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

В период с 19 ноября 2024 года по 28 февраля получена информация о 1 084 человек, в отношении которых начато административное производство по разным основаниям. В частности, задержали по административным статьям - 486 человек, 600 человек преследуются по статье "Нарушение организации и проведения собрания или манифестации", в отношении одного человека начали дело об административном правонарушении по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка, потребление или/и нахождение под воздействием небольшого количества растения конопли или марихуаны", в изоляторах посетили 336 человек, в суде представляли интересы 331 человека, свыше 150 людям оказана помощь в обжаловании штрафов, наложенными министерством внутренних дел., сообщила международная неправительственная организация.

"На «горячую линию» за последние девять месяцев поступило свыше 3 тысяч 300 звонков. В телефонном режиме сеть получает сообщения о задержанных и оштрафованных. Также сотрудники сети в безостановочном режиме консультируют заинтересованных лиц по правовым вопросам», - говорится в сообщении организации

Власти продолжают преследование участников протестов, но говорить о росте преследования нельзя, так как отмечается явная нехватка административных ресурсов, считает представитель НПО, бывший заместитель министра юстиции Александр Барамидзе.

"Меня также оштрафовали на пять тысяч лари (1 тысяча 805 долларов) за блокирование улицы перед парламентом, это стандартный размер штрафа. Я обжаловал и на днях получил ответ от МВД о том, что срок рассмотрения моей жалобы продлен до трех месяцев. Такая же информация поступает и от других оштрафованных. Это явный признак того, что не хватает административного ресурса", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, с февраля власти сменили тактику и перестали производить аресты по административным делам, начав штрафовать людей.

Среди резонансных дел, Барамидзе выделил дело учредителя газет «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели.

18 марта судья обязал основательницу "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели выплатить штраф по административному делу об оскорблении полицейского. На заседании по уголовному делу о нападении на сотрудника полиции защита журналистки требовала отвода судьи, но ходатайство оставлено без удовлетворения. В ночь на 12 января 2025 года в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. После этого журналистка была вновь задержана за нападение на силовика, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Кроме того, среди дел протестующих, которые вызвали большой резонанс дело Темура Катамадзе, которому в четвертый раз отказали в присвоении статуса беженца и ему грозит депортация в Турцию, указал Барамидзе.

Неправительственная организация «Центр социальной справедливости» подчеркнула, что в Турции выдан ордер на арест Катамадзе, ему грозят пытки и нечеловеческое обращение. Он предполагает, что ордер может выдан в связи с дружбой с представителями движения Фетхулла Гюлена (организация FETO (основатель Фетхулла Гюлен) признана в Турции террористической и обвиняется в организации вооруженного путча 15 июля 2016 года, – прим. "Кавказского узла"), хотя он сам никогда не вступал в это движение.

"Исходя из ситуации с правами человека в Турции и в случае его выдворения из Грузии, есть риски пыток и бесчеловечного обращения, а также произвольного и дискриминационного преследования", - говорится в сообщении НПО, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

В Турции Катамадзе был одним из лидеров и активистов организации «Наши», состоящей из этнических грузин. Он приехал в Грузию в 2012 году и с тех пор живет безвыездно. До 2019 года жил по рабочей визе, в 2020 году получил отказ в продлении визы. Кроме того, он пытался получить гражданство Грузии, но ему отказали. После истечения законного срока пребывания в стране, Катамадзе пытался получить гражданство через суд, но безрезультатно.

18 марта суд в Тбилиси отказался предоставить гражданину Турции Темуру Катамадзе гуманитарную защиту и статус беженца. Катамадзе утверждает, что во время ареста в январе он подвергся физическому насилию, в том числе со стороны начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе.

"На протяжении всего этого периода не стоял вопрос выдворения Катамадзе из страны, но после его активного участия в акциях протеста в Батуми, полиция его самовольно и незаконно задержала по административному праву и приговорила к пятидневному заключению. Через несколько минут после его освобождения из изолятора, его снова задержали по нарушению правил миграции", - говорится в сообщении НПО.

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