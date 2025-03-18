Катамадзе проиграл суд о статусе беженца

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Суд в Тбилиси отказался предоставить гражданину Турции Темуру Катамадзе гуманитарную защиту и статус беженца.

Как писал "Кавказский узел", Темур Катамадзе был арестован после акции протеста в Батуми 11 января, затем вышел на свободу, но 16 января его вновь задержали и отправили под стражу. После этого активист объявил голодовку. МВД Грузии объяснило повторное задержание Катамадзе тем, что он находится в Грузии "незаконно, без законных оснований". Активист не имеет грузинского гражданства, хотя живет в стране более 10 лет. После 48 дней голодовки оппозиционер согласился прекратить акцию и начать прием пищи. Катамадзе переведен из клиники "Вивамед", где проходил реабилитацию после голодовки, в изолятор временного содержания. Директор клиники объяснил это решение нарушением правил медучреждения. Уроженец Турции Темур Катамадзе, который находится под арестом в изоляторе департамента миграции МВД Грузии, подал прошение о предоставлении статуса беженца, отказ МВД предоставить этот статус оспорен в суде. По заявлению об избиении активиста ведется следствие.

Катамадзе утверждает, что во время ареста в январе он подвергся физическому насилию, в том числе со стороны начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. После ареста он запросил гуманитарный статус и статус беженца, но получил отказ, который оспаривает в суде при поддержке "Ассоциация молодых юристов Грузии". Катамадзе - гражданин Турции, но в этой стране ему грозит преследование.

Суд не удовлетворил иск о предоставлении Темуру Катамадзе (Гаффар Йылмаз) статуса беженца и гуманитарной или дополнительной защиты. На процессе сторона защиты ходатайствовала об опросе свидетелей, чьи показания важны, но суд не удовлетворил его.

"Это не первый случай, когда по делу Темура Катамадзе не удовлетворяют ходатайство о предоставлении доказательств. Суд не удовлетворил ходатайство об опросе свидетелей, также просили перенести суд для предоставления доказательств от государственных ведомств, у которых запросили информацию. Департамент миграции ходатайствовал о не присвоении статуса беженца, считая наше требование необоснованным", - сказала адвокат Катамадзе Мариам Габрошвили корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в настоящее время неизвестно, по каким причинам суд отказал в присвоении статуса, так как документация от суда будет получена позже.

Кроме того, на процессе Катамадзе сообщил, что во время госпитализации в клинику "Вивамед" в результате ухудшения состояния здоровья из-за голодовки на него оказывали психологическое давление, также предоставляли несоответствующее питание.

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