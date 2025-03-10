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20:50, 10 марта 2025

Темур Катамадзе добивается статуса беженца в Грузии

Темур Катамадзе. Скриншот фото JamNews от 17.02.25, https://t.me/jamnewsru/22326

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Турции Темур Катамадзе, который находится под арестом в изоляторе департамента миграции МВД Грузии, подал прошение о предоставлении статуса беженца, отказ МВД предоставить этот статус оспорен в суде. По заявлению об избиении активиста ведется следствие.

Как писал "Кавказский узел", Темур Катамадзе был арестован после акции протеста в Батуми 11 января, затем вышел на свободу, но 16 января его вновь задержали и отправили под стражу. После этого активист объявил голодовку. МВД Грузии объяснило повторное задержание Катамадзе тем, что он находится в Грузии "незаконно, без законных оснований". Активист не имеет грузинского гражданства, хотя живет в стране более 10 лет.  После 48 дней голодовки оппозиционер согласился прекратить акцию и начать прием пищи. Катамадзе переведен из клиники "Вивамед", где проходил реабилитацию после голодовки, в изолятор временного содержания. Директор клиники объяснил это решение нарушением правил медучреждения.

Катамадзе утверждает, что во время ареста в январе он подвергся физическому насилию, в том числе  со стороны начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. После ареста он запросил гуманитарный статус и статус беженца, но получил отказ, который оспаривает в суде при поддержке "Ассоциация молодых юристов Грузии". Катамадзе - гражданин Турции, но в этой стране ему грозит преследование. 

Темур Катамадзе вновь обратился к властям страны с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. В настоящее время он проходит курс реабилитации после продолжительной акции голодовки, на 18 марта назначено судебное заседание по иску Катамадзе к МВД. 

Катамадзе говорит, что он обратился с просьбой о предоставлении статуса беженца, поскольку в Турции есть угроза его ареста

"Катамадзе говорит, что он обратился с просьбой о предоставлении статуса беженца, поскольку в Турции есть угроза его ареста", - сообщила адвокат Катамадзе Мариам Габрошвили корреспонденту "Кавказского узла".

В 2023 году Катамадзе поступила информация, что если он въедет в Турцию, то будет арестован за поддержку ныне покойного Фетхулла Гюлена (организация FETO (основатель Фетхулла Гюлен) признана в Турции террористической и обвиняется в организации вооруженного путча 15 июля 2016 года, – прим. "Кавказского узла"). Катамадзе утверждает, что эта история сфабрикована, что подтверждает и его адвокат, сообщило 5 марта civil.ge.

18 марта  в Тбилисском горсуде будет рассмотрен иск Катамадзе против МВД Грузии, которое отказало ему в статусе беженца. Без этого статуса ему грозит депортация из страны, сообщило 4 марта агентство "Новости Грузия".

По словам адвоката, Катамадзе проходит курс реабилитации после акции голодовки, ему назначено питание. Во время голодовки он похудел на 25 килограммов и ослаб, в связи с чем принял решение прекратить акцию. У Катамадзе нет хронических заболеваний.

 Катамадзе обвиняет в избиении нескольких полицейских, и по его заявлению ведется следствие, подчеркнула Габрошвили.

Комментируя заявление Катамадзе, представитель неправительственной организации "Бывшие политзаключенные за права человека", адвокат Гела Николаишвили пояснил, что в этом случае будет сложно доказать избиение или попытку избиения, поскольку недостаточно только одного заявления.

"Для начала преследования, возбуждения уголовного дела нужны доказательства – записи, показания свидетелей, экспертизы, доказывающие нанесение каких-либо травм. При наличии доказательств расследование будет проведено, это обязанность прокуратуры", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший заместитель министра юстиции Грузии Александр Барамидзе обратил внимание на то, что порой полицейские превышают силу в отношении отдельных протестующих для заглушения протестов.

 "Вполне возможно, что полицейские порой мстят протестующим за участие в акциях, что там есть полицейских, это можно расценить, как заказ политического руководства страны, чтобы запугать людей, заглушить протесты. По этой причине полицейские так обходятся с отдельными людьми", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Катамадзе трижды пытался получить гражданство Грузии

Темур Катамадзе (Гафар Йылмаз), гражданин Турции грузинского происхождения, проживает в Грузии с 2012 года. 57-летний Катамадзе известен как "Батумский знаменосец", поскольку во время протестов в Батуми он всегда держал в руках грузинский флаг и возглавлял проевропейские митинги, сообщило civil.ge.

Катамадзе был впервые задержан 11 января 2025 года в Батуми по обвинению в неподчинении законному требованию сотрудника полиции. Его приговорили к пяти суткам административного ареста.

Он сообщил о ненадлежащем обращении со стороны полиции во время задержания. В письме он заявил, что начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе и еще десять сотрудников полиции избили его в следственном изоляторе, оскорбляли, в том числе по национальному признаку, и советовали "убраться из Грузии", говорится в публикации издания от 5 марта.

На своей странице в Facebook* Катамадзе писал, что трижды (в 2012, 2015 и 2019 годах) пытался получить гражданство Грузии, но безуспешно. В 2020 году ему было отказано в продлении вида на жительство. Он считает, что неоднократный отказ в предоставлении грузинского гражданства имеет политические мотивы. "Я живу здесь, не выезжая из страны, уже 13 лет и продолжаю бороться с "Грузинской мечтой" и режимом Иванишвили, который на протяжении 13 лет сознательно дискриминирует и не предоставляет гражданство Грузии этническим грузинам из Турции, Ирана и Азербайджана", - писал он 30 января.

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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