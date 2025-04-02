Суд в Тбилиси оставил под стражей россиян Зиновкину и Грибуля

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Тбилисский горсуд отказался смягчить меру пресечения российским активистам Анастасии Зиновкиной и Артему Грибулю, арестованным по обвинению в наркоторговле. Защита просила освободить их под залог.

Как писал "Кавказский узел", граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях, находятся под стражей в Тбилиси. В суде они заявили, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. 25 февраля стало известно, что Грибуля в тюрьме избил сокамерник.

На заседании 1 апреля Тбилисский городской суд рассмотрел ходатайство защиты о смягчении Зиновкиной и Грибулю меры пресечения. Адвокаты и сами обвиняемые просили освобождения под залог в 10 тысяч лари (более 3600 долларов США).

"У нас уже конфискованы как загранпаспорт, так и паспорт Российской Федерации, который позволяет нам пересекать границу. Изменение меры пресечения послужит лишь прекращению психологического давления на нас, следовательно, вы сможете рассмотреть дело более объективно, у нас появится возможность получить медицинские услуги", - цитирует слова Зиновкиной во время процесса издание Publika.ge.

Суд, тем не менее, отказался освободить обвиняемых. Также на заседании были допрошены эксперты-химики, которые подтвердили, что изъятое у обвиняемых вещество является наркотическим препаратом.

Зиновкину и Грибуля впервые с декабря посадили вместе на одной скамье подсудимых, между ними сидели сотрудники конвоя. Ранее обвиняемые требовали, чтобы им разрешили сидеть рядом, но их держали в суде отдельно, отмечает Telegram-канал Tbilisi_life.

"Кавказский узел" также писал о деле россиянина Антона Чечина, который тоже обвинен по делу о наркотиках после участия в протестах.

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