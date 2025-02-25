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06:41, 25 февраля 2025

Адвокат сообщил об избиении россиянина в грузинской тюрьме

Артем Грибуля. Фото: https://t.me/Free_Tbilisi/4

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Россиянина Артема Грибулю, который был арестован по делу о наркоторговле после участия в протестных акциях, избил сокамерник. Активист также пожаловался на давление.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля суд в Тбилиси отказался освободить под залог граждан России Артема Грибулю и Анастасию Зиновкину, которые были арестованы по делу о наркоторговле после участия в протестных акциях. На суде они заявили, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. На ежедневных акциях протеста в разных городах Грузии их участники требуют освободить всех задержанных участников протестов. 31 января стало известно, что россиянин Антон Чечин обвинен в хранении наркотиков. По словам адвоката, активиста преследуют из-за его участия в акциях протеста в Тбилиси.

Тбилисский городской суд 24 февраля отклонил ходатайство о приобщении к делу Артема Грибули и Анастасии Зиновкиной видеозаписи их задержания, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Грибуля Гела Кенкадзе.

"По грузинскому законодательству, адвокат не может два раза ходатайствовать по одному и тому же вопросу. Поэтому сначала я подал это ходатайство, а потом мой коллега Мамука Кирия, который защищает Анастасию Зиновкину, подал это же ходатайство. Но сначала здесь, в городском суде, а потом и в апелляционном, нам отказали в запросе на приобщение видеозаписи", - сообщил адвокат.

Кенкадзе напомнил, что Артема и Анастасию задержали без соблюдения соответствующих правил. "Полицейские насильно усадили их в автомобиль и увезли на допрос. В автомобиле Артему в куртку подкинули наркотики. Согласно показаниям полиции, они провели задержание в 19:15, и к этому времени подвезли переводчика и следователя. Однако запись видеокамеры расположенного на месте задержания магазина показывает, что оно произошло на полчаса раньше, в 18.45", - отметил защитник.

По словам адвоката, Грибулю избил сокамерник. "23 февраля подзащитного перевели в новую камеру в Глданской тюрьме номер восемь. Там его под наблюдением видеокамер несколько раз ударил другой заключенный", - сообщил Кекнадзе.

При этом он не смог ответить на вопрос, является ли избиение попыткой оказать давление. "Я сейчас должен истребовать документы и узнать, что там произошло конкретно, чтобы пресечь дальнейшее физическое воздействие на моего подзащитного", - отметил он.

Анастасия Зиновкина в суде озвучила требование находиться в зале рядом с Артемом Грибулей, поскольку его держат в "аквариуме", тогда как Анастасия сидит рядом с переводчиком за столом. Она также потребовала дать возможность ознакомиться с делом на русском языке.

Судья потребовала, чтобы Анастасия сначала указала бы свои фамилию и имя, а также адрес, и лишь после этого передала бы ходатайства через адвоката. После этого судья потребовала представиться и от Грибули, но он отказался назвать свои имя и фамилию. "Я отказываюсь отвечать на вопросы до тех пор, пока со мной не будет сидеть рядом Анастасия, а также до тех пор, пока на меня не будет прекращено оказываться давление", - заявил он.

Судья разъяснила, что закон требует от Грибули удостоверить свою личность, а уже после этого вносить ходатайства через адвокатов. Артем отказался еще раз, однако адвокат посоветовал ему назвать имя и фамилию, чтобы дать возможность рассмотреть ходатайство. Артем назвал имя, фамилию и дату рождения и еще раз заявил, что на него оказывается давление.

Судья удовлетворила ходатайство Зиновкиной об ознакомлении с делом, однако вопрос о том, где будут находиться подсудимые во время процесса, она оставила себе для изучения. Следующее заседание назначено на 13 марта. 

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Автор: Беслан Кмузов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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