Анаклия. Фото: Sarah Murray, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35021707

01 августа 2022, 04:19

Власти Грузии реанимируют проект глубоководного порта в Анаклии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Агентство по развитию глубоководного порта Анаклии объявило о закупке услуг по изучению условий строительства порта на Черноморском побережье. Соответствующее соглашение между правительством Грузии и "Консорциумом развития Анаклии" было расторгнуто в 2020 году.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2020 года власти Грузии констатировали, что "Консорциум развития Анаклии" не смог завершить в установленные сроки строительство глубоководного порта и соглашение о строительстве глубоководного порта расторгнуто. Оппозиция сочла это решение политическим. 1 августа 2020 года "Консорциум развития Анаклии" подал иск к властям Грузии, потребовав компенсацию в миллиард долларов.

Строительство глубоководного порта Анаклия на Черноморском побережье Грузии началось в декабре 2017 года. "Консорциум развития Анаклии" (ADC) получил исключительное право на строительство, разработку и эксплуатацию порта, который станет частью морского коридора из Китая в Европу. Оператором терминала порта должна была стать американская компания SSA Marine. Соглашением было предусмотрено, что правительство Грузии инвестирует в строительство 100 млн долларов, тогда как стоимость проекта в целом оценивается в 2,5 млрд долларов.

Агентство по развитию глубоководного порта Анаклии опубликовало сообщение об упрощенной процедуре закупки услуг по изучению технических и экономических вопросов, связанных со строительством глубоководного порта в поселке Анаклия на побережье Черного моря, пишет 31 июля "Грузия-Онлайн".

Соответствующие услуги агентство намерено получить от компаний White&Case, Port Consultants Rotterdam, Maritime&Transport Business Solutions B.V., которым отдается приоритет в связи с тем, что они уже работали с проектом Анаклии.

В сообщении также отмечается, что возможно заключение договора и с другими консалтинговыми агентствами, юридическими и финансовыми компаниями для успешной реализации проекта.

Несмотря на выгодное положение, климат и море жители поселка Анаклия в Западной Грузии живут в нищете и считают, что у власти нет политической воли к развитию района. Речь идет в том числе о так и не реализованном проекте строительства глубоководного порта, из-за которого у властей и "Консорциума развития Анаклии" возникли разногласия, говорится в справке "Анаклия: разбитые мечты Саакашвили и Иванишвили" на "Кавказском узле".

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Примечание:

"Владелец сети супермаркетов обвинил власти Грузии в давлении", "Грузинская оппозиция обвинила Иванишвили в проблемах "ТВС-банка", "Оппозиция раскритиковала Нацбанк Грузии за отказ от дискуссии в парламенте".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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