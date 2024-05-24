Поликлиника №2 в Нальчике. Фото: Министерство здравоохранения КБР https://gp2-kbr.ru/

24 мая 2024, 16:27

Суд обязал поликлинику выплатить компенсацию пациентке из Нальчика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нальчикский горсуд признал бездействие поликлиники №2, обязав ее выписывать необходимые страдающей эпилепсией пациентке лекарства, и потребовал выплатить девушке 10 тысяч рублей компенсации, сообщил юрист Ибрагим Султыгов. По его словам, решение будет обжаловано, так как суд отказался удовлетворить жалобу к Минздраву Кабардино-Балкарии по этому поводу.

Как писал "Кавказский узел", суд в Нальчике обязал поликлинику №2 выписать пациентке с эпилепсией Юлии К. необходимый препарат, однако врачи отказались сделать это, состояние девушки ухудшилось, сообщила ее мать. Судебный процесс с поликлиникой тянулся полгода, при этом Минздрав Кабардино-Балкарии никак не помог решению проблемы, подчеркнул глава "Монитора пациента".

Нальчикский горсуд сегодня признал бездействие городской поликлиники № 2, обязал выписывать Юлии К. рецепты и взыскал в ее пользу 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Также суд потребовал немедленного исполнения решения, сообщил сегодня юрист "Монитора пациента" Ибрагим Султыгов.

Суд отказал в требования признать бездействие Минздрава Кабардино-Балкарии, подчеркнул Султыгов в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале "Монитор пациента и ЖКХ". "Считаю, что решение суда необоснованно, незаконно, буду подавать жалобу", - заявил он.

По его словам, еще в мае 2023 года Минздрав Кабардино-Балкарии получил жалобу о том, что девушка не обеспечивается рецептами и лекарственными препаратами. "С октября прошлого года Минздрав инструктировал подведомственную организацию, как составлять заявку на ввоз лекарственного препарата, который не зарегистрирован в России. Однако поликлиника не составила заявку не направила в Минздрав", - подчеркнул Султыгов.

"Мы уже подали апелляцию и, с божьей помощью, доведём это дело до конца. Несмотря даже на то, что уже закрылись в Кабардино-Балкарии. Может, поэтому поликлиника позволяет себе подробное?", - говорится в описании к видео.

На сайте Нальчикского городского суда информация о состоявшихся судебных заседаниях в разделе "Судебное делопроизводство" на 16.20 мск временно недоступна.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Жительница Кабардино-Балкарии добилась через суд компенсации затрат на лечебное питание ребенка", "Суд встал на сторону активистов в их споре с Минздравом Кабардино-Балкарии", "Жительнице Нальчика присуждена компенсация за невыдачу ей лекарств".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 мая 2024, 17:02

24 мая 2024, 15:35

24 мая 2024, 14:46

  • Талех Хасмамедов пожаловался на недостаточную медпомощь в изоляторе

    Арестованный в Азербайджане Талех Хасмамедов восемь дней проводит голодовку, требуя госпитализации или перевода под домашний арест для самостоятельного лечения, сообщила сегодня мать активиста. Хасмамедов жалуется на обострение хронических заболеваний и отсутствие эффективной медпомощи в СИЗО, пояснила она.

24 мая 2024, 14:04

  • Военный из Волжского убит на Украине

    Командир роты Дмитрий Чередниченко из Волжского убит в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 751 бойца из Волгоградской области.

24 мая 2024, 13:21

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи