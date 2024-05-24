Суд обязал поликлинику выплатить компенсацию пациентке из Нальчика

24 мая 2024, 16:27

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Нальчикский горсуд признал бездействие поликлиники №2, обязав ее выписывать необходимые страдающей эпилепсией пациентке лекарства, и потребовал выплатить девушке 10 тысяч рублей компенсации, сообщил юрист Ибрагим Султыгов. По его словам, решение будет обжаловано, так как суд отказался удовлетворить жалобу к Минздраву Кабардино-Балкарии по этому поводу.

Как писал "Кавказский узел", суд в Нальчике обязал поликлинику №2 выписать пациентке с эпилепсией Юлии К. необходимый препарат, однако врачи отказались сделать это, состояние девушки ухудшилось, сообщила ее мать. Судебный процесс с поликлиникой тянулся полгода, при этом Минздрав Кабардино-Балкарии никак не помог решению проблемы, подчеркнул глава "Монитора пациента".

Нальчикский горсуд сегодня признал бездействие городской поликлиники № 2, обязал выписывать Юлии К. рецепты и взыскал в ее пользу 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Также суд потребовал немедленного исполнения решения, сообщил сегодня юрист "Монитора пациента" Ибрагим Султыгов.

Суд отказал в требования признать бездействие Минздрава Кабардино-Балкарии, подчеркнул Султыгов в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале "Монитор пациента и ЖКХ". "Считаю, что решение суда необоснованно, незаконно, буду подавать жалобу", - заявил он.

По его словам, еще в мае 2023 года Минздрав Кабардино-Балкарии получил жалобу о том, что девушка не обеспечивается рецептами и лекарственными препаратами. "С октября прошлого года Минздрав инструктировал подведомственную организацию, как составлять заявку на ввоз лекарственного препарата, который не зарегистрирован в России. Однако поликлиника не составила заявку не направила в Минздрав", - подчеркнул Султыгов.

"Мы уже подали апелляцию и, с божьей помощью, доведём это дело до конца. Несмотря даже на то, что уже закрылись в Кабардино-Балкарии. Может, поэтому поликлиника позволяет себе подробное?", - говорится в описании к видео.

На сайте Нальчикского городского суда информация о состоявшихся судебных заседаниях в разделе "Судебное делопроизводство" на 16.20 мск временно недоступна.

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