Студенты перед зданием ТГУ. 25 мая 2024 года. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/160494-studenty-vstrechaiut-premer-ministra-aktsiei-protesta-u-2-go-korpusa-tgu

25 мая 2024, 15:48

Драка сторонников и противников властей произошла в Тбилиси

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Акция протеста против закона об иноагентах, которую проводили студенты около университета в Тбилиси, завершилась дракой с членами молодежной организации "Грузинской мечты".

Как писал "Кавказский узел", 18 мая студенты, протестующие против закона об иноагентах, подверглись нападению группы людей около Тбилисского госуниверситета (ТГУ), когда ожидали премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Там же находились и представители молодежного крыла правящей партии "Грузинская мечта". В нападении участвовали сторонники премьера, заявили студенты.

Ираклий Кобахидзе читает в университете лекции по конституционному праву. 20 апреля после попытки подойти к Ираклию Кобахидзе около здания ТГУ был избит студент факультета международного права Нико Манагадзе.

Сегодня перед корпусом ТГУ собрались студенты, планировавшие встретить Ираклия Кобахидзе акцией протеста против принятого закона «О прозрачности иностранного влияния».

На месте были мобилизованы несколько экипажей патрульной полиции, а неподалеку стояли члены молодежной организации «Грузинской мечты». Входы в университет охраняются патрульной полицией и службой безопасности университета, сообщает "Грузия Online".

Премьер-министр покинул территорию вуза под выкрики протестующих студентов. Через несколько минут около здания университета произошла драка между протестующими и членами молодежной организации «Грузинской мечты», информирует "ИнтерпрессНьюс".

Сотрудники патрульной полиции при этом находились около вуза, а члены молодежной организации после стычки покинули территорию, пишет издание.

Напомним, 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах.  Текст законопроекта  с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Оппозиционный депутат Теона Акубардия указала, что поправки, которые внесены в закон об иноагентах, приняты с нарушениями и позволяют собирать персональные данные. Закон и его ужесточение призваны помешать работе организаций, которые проводят мониторинг выборов, чтобы "Грузинская мечта" сохранила власть, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон, назвав его препятствием для евроинтеграции страны. Парламент назначил на 28 мая голосование за преодоление вето президента.

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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Примечание:

"Законопроект об иноагентах консолидировал грузинскую оппозицию", "Аналитики в Грузии спрогнозировали экономические последствия принятия закона об иноагентах", "Правозащитники заявили о чрезмерном применении силы при разгонах протестов в Тбилиси".

Автор: "Кавказский узел"

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