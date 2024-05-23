Парламент Грузии. Фото: "Новости-Грузия" https://www.newsgeorgia.ge/parlament-gruzii-utverdil-sostav-par/

23 мая 2024, 17:20

Парламент Грузии назначил дату голосования по вето президента на закон об иноагентах

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На заседании 28 мая парламент Грузии проголосует за преодоление вето президента на закон "О прозрачности иностранного влияния", сообщил представитель парламентского большинства. В итоговый вариант закона вошло более 40 поправок, подсчитал "Кавказский узел".

Как писал "Кавказский узел", 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. За принятие законопроекта проголосовали 84 депутата, против – 30. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", назвав его препятствием для евроинтеграции страны. оппозиционный депутат Теона Акубардия указала, что поправки, которые внесены в закон об иноагентах, приняты с нарушениями и позволяют собирать персональные данные. Закон и его ужесточение призваны помешать работе организаций, которые проводят мониторинг выборов, чтобы "Грузинская мечта" сохранила власть, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Вето президента, наложенное на закон "О прозрачности иностранного влияния",  будет преодолено 28 мая, заявил сегодня член парламентского большинства, один из лидеров движения "Сила народа" Созар Субари.

"27 [мая] будет комиссия, а 28 [мая] будет пленарное заседание парламента, на котором будет преодолено вето, и это произойдет очень просто и очень справедливо, потому что не было никаких юридических замечаний", - привело его слова издание "Нетгазети".

"Кавказским узлом" опубликован полный текст закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния" с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему. Как следует из текста документа, всего в него внесены 46 поправок. Помимо технических и стилистических правок, в основном внесенные перед принятием парламентариями изменения касались доступности персональных, в том числе конфиденциальных данных.

Субари также прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» «будет иметь последствия». "Мы не ожидаем никаких мер. Если они хотели какое-то положительное решение, они могли бы сделать это в прошлом году, включая визовую либерализацию, свободную торговлю, полеты", - привело сегодня его слова "Интерпрессньюс". 

По его словам, правящее большинство  не ожидает введения санкций. "Мы не ожидаем никаких санкций, и они не смогут напугать нас никакими санкциями, когда речь идет о судьбе страны. Мы должны спасти Грузию. Мы должны сохранить мир. Это главное. Без мира не будет ни Евросоюза, ни у нас не будет государства, ни жизни. Мы должны сохранить Грузию", - процитировало агентство его слова.

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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Автор: "Кавказский узел"

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