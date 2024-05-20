Аналитики усмотрели в законе Грузии об иноагентах попытку сорвать мониторинг выборов

20 мая 2024, 21:20

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Поправки, которые внесены в закон об иноагентах, приняты с нарушениями ипозволяют собирать персональные данные, указала оппозиционный депутат Теона Акубардия. Закон и его ужесточение призваны помешать работе организаций, которые проводят мониторинг выборов, чтобы "Грузинская мечта" сохранила власть, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. За принятие законопроекта проголосовали 84 депутата, против – 30. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", назвав его препятствием для евроинтеграции страны. Принятие закона об иноагентах негативно отразится на экономике Грузии в долгосрочной перспективе, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Падение стоимости акций крупнейших банков страны и колебания курса лари к доллару - временные явления, добавили они.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

В законе "О прозрачности иностранного влияния" перед его рассмотрением на пленарном заседании в третьем чтении появились записи в трех местах, касающиеся физических лиц. В частности, для мониторинга представитель, уполномоченный министерством юстиции Грузии, имеет право в соответствии с законом запросить необходимую информацию, в том числе данные предусмотренные одной из норм закона "О защите персональных данных", другие персональные данные, в том числе конфиденциальную информацию, (кроме предусмотренных законодательством Грузии сведений, содержащих государственную тайну). "Все те лица, органы, организации, учреждения, которых лицо, уполномоченное Министерством юстиции Грузии, запрашивает эту информацию, обязаны немедленно предоставить ему на руки указанную информацию", - говорится в норме закона.

При этом, если запрошенная информация не будет предоставлена, штраф составит пять тысяч лари (одна тысяча 819 долларов).

Оппозиционный независимый депутат парламента Теона Акубардия сообщила, что эти изменения внесены с нарушением регламента парламента, который запрещает внесение существенных изменений перед третьим чтением, разрешено вносить только изменения редакционного характера.

"Сам файл законопроекта, который был опубликован для третьего чтения датирован 14 мая, а создан 13 числа в шесть часов вечера. В этот же день, 14 мая, законопроект вынесли на рассмотрение в третьем чтении на пленарном заседании парламента. Во втором чтении эти изменений не было. Также на пленарном заседании не было хорошо разъяснено, что изменения связаны, в том числе и с обязательствами предоставления персональной информации в министерство юстиции – о религиозных, политических взглядах, сексуальной жизни, здоровье, судимости, то есть та персональная информация, которую важно защищать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, эти законодательные изменения касаются физических лиц - всех тех людей, которые работают в организации или по контракту получают деньги, и их заплата или гонорары будут выложены на сайте Минюста.

Власти пошли ва-банк – испортили отношения с ЕС и США, ради того, чтобы выиграть выборы

Акубардия сообщила, что в случае преодоления вето президента страны, наложенного на принятый закон, оппозиционные депутаты парламента – 30 депутатов, обратятся к омбудсмену и в Конституционный суд, а затем в Европейский суд по правам человека, так как законопроект был разработан с нарушениями регламента парламента и противоречит Конституции, внешней и внутренней политике страны.

"Только у Конституционного суда нет сроков и неизвестно сколько времени это продлится. У меня большая надежда на выборы, мы должны осудить правящую партию "Грузинская мечта – Демократическое движение" и это должно произойти посредством выборов – ее должны отстранить от власти. Пока Конституционный суд рассмотрит, выборы пройдут", - сказала она.

Грузинские аналитики обратили внимание, что власти начали ужесточение закона еще на стадии его рассмотрения и не исключают, что ужесточение продолжится. Цель изменений – отстранить от работы людей и организации, связанных с мониторингом выборов.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований", бывший руководитель информационно-аналитического департамента министерства внутренних дел Шота Утиашвили обратил внимание, что в Грузии начали ужесточение закона по аналогии с Россией. С ужесточением закона, власти получают контроль за физическими лицами. "Ужесточение закона было ожидаемо. Посредством этого власти получают контроль за физическими лицами, хотят закрыть все организации, которые им не нравятся и постоянно их штрафовать. Все связано с выборами, хотят закрыть те организации, которые работают над мониторингом за выборами", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С принятием закона процесс евроинтергации уже точно приостановлен

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили подчеркнул, что США отреагировали на принятый парламентом закон и пригрозили введением персональных санкций, под которые попадут все депутаты парламента, проголосовавшие за него.

"С принятием закона процесс евроинтергации уже точно приостановлен. В том случае, если "Грузинская мечта" проиграет выборы, еще надо будет доказать, что Грузия лояльно относится к Евросоюзу и это будет нелегко. Существенный урон уже нанесен и это только этим законом. Еще неизвестно, что сделает Минюст. Могут создать подзаконные акты, которые еще больше ужесточат закон и потом принимать последующие изменения. Это дает возможность "Грузинской мечте" делать, что захочет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, действия «Грузинской мечты» подорвали доверие западных политиков к стране и к ее последующим властям. Однако шанс на исправление положения появится, если в результате парламентских выборов к власти придет оппозиционное коалиционное правительство, но на это потребуется несколько месяцев – показать, насколько стабильно правительство, насколько способно принимать и принимает важные решения.

Нормы закона "О прозрачности иностранного влияния" дают возможность создать списки неугодных людей властям. В частности, под предлогом проверки могут затребовать у организаций любые личные и персональные данные, которые внесут в составленные досье, что в дальнейшем могут использовать для их шантажа, полагает он

"Решили их назвать иноагентами. Полностью нанести урон тем организациям, которые могли бы сыграть свою роль на выборах. Власти пошли ва-банк – испортили отношения с ЕС и США, ради того, чтобы выиграть выборы. Если Грузия попадет в международную изоляцию, то для "Грузинской мечты» будет еще лучше - не приедут международные наблюдатели. Таким образом смогут сфальсифицировать выборы", - сказал он.

Гоголашвили предполагает, что «Грузинская мечта» пытается отстранить неправительственные организации, которые проводят мониторинг выборов. Также это касается и свободы СМИ, особенно региональных, чтобы их закрыть и не было трансляции.

"На «Грузинскую мечту» ляжет ответственность за принятие закона. Однако сейчас, находясь у власти, "Грузинская мечта" ее не боится, так как в ее руках суд и прокуратура, что дает возможность принимать решения. После ухода из власти <представители "Грузинской мечты"> ответят перед грузинским народом за эти действия, которые нанесли большой ущерб государству и его будущему", - подчеркнул Гоголашвили.

Текст законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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