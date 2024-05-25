Журналистка пожаловалась на применение силы охранниками Пашиняна

25 мая 2024, 12:52

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Сотрудники службы безопасности Никола Пашиняна вытолкали журналистку Ани Геворкян из здания школы, где жители Тавушской области собрались для встречи с премьер-министром Армении. Геворкян заявила, что силовики помешали ее журналистской деятельности.

Как писал "Кавказский узел", в Армении с 19 апреля проходят акции протеста против делимитации границы и политики действующего правительства. Журналистка Ани Геворкян, в частности, освещает ситуацию в приграничной Тавушской области.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 23 апреля была начата демаркация границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Журналистка NewDay Ани Геворкян в прямом эфире на своей странице в Facebook* сообщила сегодня, что находится в здании школы села Баганис Тавушской области, где собрались люди для встречи с Николом Пашиняном.

Геворкян пояснила, что полицейские требовали от нее выйти из здания, поскольку школа является "особой зоной" из-за намеченного визита премьер-министра Никола Пашиняна.

По словам журналистки, она не заходила в зал, где должна быть встреча с Пашиняном, а на требования силовиков покинуть помещение заявляла, что "имеет право находиться там, и это ее профессиональная деятельность".

Затем человек в штатском подошел к ней и вывел ее из помещения. "Сотрудники безопасности Никола Пашиняна с применением силы вытолкнули меня из помещения, где я находилась", - сообщила Ани Геворкян, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Никол Пашинян вылетел сегодня из Еревана в Ташир, однако вертолет был вынужден был совершить посадку на стадионе города Ванадзор, сообщает провластная газета "Айкакан жаманак", публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Позже Никол Пашинян на своей странице в Facebook* пояснил, что из-за погодных условий его вертолет совершил внеплановую посадку в Ванадзоре. "Сейчас продолжаю путь на машине", - написал премьер, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за ситуации с границей, начали акции неповиновения. Протестное движение при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, способно привести к отставке Пашиняна, указали 13 мая армянские аналитики.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле".

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