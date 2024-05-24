Даудов представлен на пост премьер-министра Чечни

24 мая 2024, 19:27

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Кандидатура Магомеда Даудова представлена на должность премьер-министра Чечни, он займет пост после утверждения парламентом, сообщил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Чечни Муслим Хучиев ушел в отставку в связи с переходом на другую работу, сегодня Рамзан Кадыров сообщил, что Хучиев назначен помощником премьер-министра РФ. 15 мая, за несколько дней до сообщения об уходе Хучиева с поста в Чечне стало известно об отставке председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. Отставка Магомеда Даудова и Муслима Хучиева со своих постов показала, что чеченские власти более свободны в кадровых вопросах, чем другие регионы России, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Отставка Даудова не испортила его отношения с Кадыровым, считает представитель "Вайфонда".

Отставки двух высокопоставленных чеченских чиновников могут быть связаны с опасениями Кадырова, что Кремль ищет ему преемника, полагает Светлана Ганнушкина*.

Магомед Даудов представлен на должность председателя правительства Чечни, сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

"Данный пост он займет после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте. С учетом его обширного опыта и высокого профессионализма, я уверен, что депутаты всецело поддержат кандидатуру", - указал глава Чечни в своем Telegram-канале. Он добавил, что должность первого вице-премьера Чечни останется за министром автомобильных дорог Чечни Исой Тумхаджиевым.

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