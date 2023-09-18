Хучиев Муслим Магомедович

18 сентября 2023, 23:00

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Российский государственный деятель, с 25 июня 2018 года - председатель Правительства Чеченской Республики

Муслим Хучиев родился в 1971 году в селе Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района ЧИАССР.

Начало карьеры

В 1995 — 1997 годах работал журналистом в Москве. Сначала в качестве корреспондента программы «Экран криминальных сообщений» телекомпании РТР (1995—1996), затем как корреспондент отдела корреспондентов службы информации телеканала «Деловая Россия» ВГТРК (1996—1997).

В 1998 - 2003 годах был управляющим персоналом ЗАО «Кантри и К и К». А с 2003 по июнь 2004 года — менеджером по рекламе ООО производственного предприятия «Сокол РС», г. Москва.

В Чеченской Республике

В июле 2004 года принял предложение, на тот момент и.о. президента Чечни, Сергея Абрамова, вернулся на родину и был назначен руководителем пресс-службы главы республики. На этом посту проработал до конца 2005 года, когда был переведен на должность первого заместителя Руководителя Аппарата Президента и Правительства в ранге министра.

В феврале 2007 года полпред президента России в ЮФО Дмитрий Козак включил Муслима Хучиева в список кандидатов в президенты Чечни, предложенных Владимиру Путину (вместе с Рамзаном Кадыровым и главой администрации Грозненского района Шахидом Джамалдаевым).

Мэр Грозного

После своего назначения президентом Рамзан Кадыров решил поручить Хучиеву «завершение Грозного» для чего поставил его во главе мэрии столицы. Именно в 2007-09 годах шло основное строительство строительство в рамках восстановления города .

А в августе 2007 года Указом Президента ЧР мэр города Грозный Муслим Хучиев был награжден высшей наградой ЧР - орденом имени Ахмата Кадырова. Вручая награду, Рамзан Кадыров отметил: «Муслима Хучиева мы всегда направляли на самые ответственные участки, и он никогда не подводил руководство республики» .

В этом же году «Новая газета» обратила внимание на родственную связь Хучиева с братьями Дадаевыми .

08 октября 2012 года Муслим Хучиев уходит в отставку с поста мэра после обвинения со стороны главы Чечни в нарушениях земельного законодательства. По утверждению Кадырова мэрией Грозного было принято несколько десятков решений об отводе земельных участков в нарушение установленных норм.

Проработав несколько месяцев помощником Главы Чеченской Республики по связям со СМИ, Хучиев в конце мая 2013 года был назначен руководителем нового министерства в правительстве (территориального развития, национальной политики и массовых коммуникаций ЧР, а с сентября того же года - экономического, территориального развития и торговли).

В июле 2015 года Муслим Хучиев вновь вернулся на пост мэра Грозного.

Председатель правительства

В июне 2018 года Рамзан Кадыров выдвинул Хучиева в главы правительства Чечни. "Мною принято решение представить парламенту ЧР кандидатуру дорогого брата, мэра Грозного Муслима Хучиева для дачи согласия при назначении председателем правительства ЧР", - написал Кадыров в Telegram. Елена Милашина считает, что это был выбор более способного к кризисному управлению .

11 февраля 2019 года Рамзан Кадыров назначил Муслима Хучиева исполняющим обязанности главы Чечни на время собственной нетрудоспособности. Такое же распоряжение он издал и в январе 2020 года, когда вновь брал больничный.

Согласно Конституции Чечни, председатель правительства временно исполняет обязанности главы региона в периоды, когда последний "не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению своих полномочий (в частности, отпуск, служебная командировка)", - однако в случае досрочного прекращения полномочий главы Чечни временно исполняющего обязанности должен назначить президент Российской Федерации. Врио главы не вправе распускать парламент и вносить предложения об изменении основного закона республики.

Личные сведения

В 1988 — 1991 годы Хучиев учился в Чечено-Ингушском государственном университете в городе Грозный Чеченской Республики. С сентября 1991, после августовского путча, продолжил обучение на факультете журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «журналистика», который и закончил в июле 1994 года.

Также в 2009 году закончил Российскую Академию Государственной службы при Президенте Российской Федерации (государственное и муниципальное управление).

Жена Сапият Шабазова, пятеро детей.

Примечания

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