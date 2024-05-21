Хучиев продолжил тренд громких отставок в Чечне

21 мая 2024, 17:32

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Премьер-министр Чечни Муслим Хучиев ушел в отставку в связи с переходом на другую работу, исполняющим обязанности главы правительства стал Иса Тумхаджиев, сообщил Рамзан Кадыров. Это вторая отставка высокопоставленного чеченского чиновника менее чем за неделю.

Как писал "Кавказский узел", Муслим Хучиев был выдвинут Рамзаном Кадыровым на пост главы правительства Чечни в июне 2018 года после того как возглавлявший правительство Чечни до этого Абубакар Эдельгериев был назначен советником президента России. Как председатель правительства Чечни Муслим Хачиев неоднократно исполнял обязанности главы региона. Так, 11 февраля 2019 года Рамзан Кадыров назначил Муслима Хучиева исполняющим обязанности главы Чечни на время собственной нетрудоспособности. Такое же распоряжение он издал и в январе 2020 года, когда вновь брал больничный. Кадыров оставлял Хучиева временно исполнять обязанности главы республики и на время своих отпусков.

Муслим Хучиев по образованию журналист. В феврале 2007 года, по инициативе полпреда президента России в ЮФО Дмитрия Козака, Муслим Хучиев был включен в список кандидатов в президенты Чечни. Список, включавший также имена Рамзана Кадырова и Шахида Джамалдаева, главы администрации Грозненского района, был предложен Владимиру Путину. Занимал пост мэра Грозного, после чего был назначен главой правительства. В отношении Хучиева ряд западных стран ввели санкции, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке.

Об отставке Муслима Хучиева с поста главы правительства Чечни сообщил сегодня в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров. "Муслим Хучиев в связи с переходом на другую работу сложил полномочия председателя правительства Чеченской Республики", - написал Кадыров в своем Telegram- канале.

Глава Чечни выразил уверенность, что опыт бывшего премьер-министра республики будет "востребован на новом поприще". "Я уверен, что на новом месте он проявит все свои лучшие качества и продемонстрирует высокий профессионализм", - заявил глава республики. Сферу, в которой будет работать Хучиев и должность бывшего премьер-министра Чечни Кадыров не назвал.

Исполняющим обязанности главы правительства стал первый замглавы правительства Чечни Иса Тумхаджиев, сообщил Кадыров.

Исе Тумхаджиеву 42 года. Он окончил Дагестанский государственный институт народного хозяйства по специальности "Менеджмент организации" и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление". С 2007 года работал советником главы правительства Чечни, советником президента Чечни, помощником президента Чечни. В 2010 году получил пост заместителя руководителя администрации президента и правительства Чечни, в 2011 году - заместителя главы правительства Чечни, а в 2012 - первого замглавы правительства республики. С 2016 по 2018 год работал председателем Счетной палаты Чечни, после чего вернулся на пост первого зампреда правительства Чечни. В ноябре 2023 года также был назначен министром автомобильных дорог Чечни, следует из данных на сайте главы Чечни.

Напомним, что это уже вторая за несколько дней отставка чиновников, занимавших высшие посты в республике. 15 мая председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил о досрочном прекращении своих полномочий после совещания с Рамзаном Кадыровым. Новым председателем парламента Чеченской Республики избран вице-спикер парламента Шаид Жамалдаев, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Говоря о причинах отставки Даудова, Рамзан Кадыров подчеркнул, что глава парламента "решил, что на этой должности ему больше оставаться не надо и стоит искать себя в иных сферах". "Уверен, Магомед Хожахмедович обязательно сможет применить свой незаурядный талант руководителя в другой сфере", - написал 15 мая Кадыров в своем Telegram-канале.

По мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, отставка Даудова с поста председателя парламента Чечни не стала следствием опалы, его может ожидать должность на федеральном уровне.

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