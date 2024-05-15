Парламент Чечни возглавил Шаид Жамалдаев

15 мая 2024, 21:41

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Шаид Жамалдаев избран на пост председателя парламента Чечни после отставки Магомеда Даудова, сообщил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил о досрочном прекращении своих полномочий после совещания с Рамзаном Кадыровым.

Новым председателем парламента Чеченской Республики избран Шаид Жамалдаев, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Жамалдаеву 69 лет, в 1978 году он получил специальность агронома, окончив Горский сельскохозяйственный институт. С 9171 года работал в сельхозпредприятиях. С 1991 по 2000 года был председателем колхоза "Чантиюртовский", указано на сайте парламента Чечни.

Уже в июле 2000 года назначен главой администрации Грозненского района Чеченской Республики, оставался на этом посту до 2009 года, когда вновь получил эту должность, но уже путем выборов.