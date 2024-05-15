15 мая 2024, 21:41
Парламент Чечни возглавил Шаид Жамалдаев
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Шаид Жамалдаев избран на пост председателя парламента Чечни после отставки Магомеда Даудова, сообщил Рамзан Кадыров.
Как писал "Кавказский узел", председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил о досрочном прекращении своих полномочий после совещания с Рамзаном Кадыровым.
Новым председателем парламента Чеченской Республики избран Шаид Жамалдаев, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Жамалдаеву 69 лет, в 1978 году он получил специальность агронома, окончив Горский сельскохозяйственный институт. С 9171 года работал в сельхозпредприятиях. С 1991 по 2000 года был председателем колхоза "Чантиюртовский", указано на сайте парламента Чечни.
Уже в июле 2000 года назначен главой администрации Грозненского района Чеченской Республики, оставался на этом посту до 2009 года, когда вновь получил эту должность, но уже путем выборов.
С мая 2013 года по сентябрь 2013 года – помощник главы Чечни, после чего возглавил министерство Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
В мае 2015 года был стал депутатом парламента Чечни, переизбирался в парламент в 2016 и 2021 годах, член фракции "Единая Россия". 4 октября 2021 года избран заместителем председателя парламента Чеченской Республики пятого созыва. Женат, четверо детей, следует из данных на сайте парламента.
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Автор: "Кавказский узел"