Политологи спрогнозировали продвижение Даудова на федеральный уровень

15 мая 2024, 23:37

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Отставка Даудова с поста председателя парламента Чечни не стала следствием опалы, его может ожидать должность на федеральном уровне, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил о досрочном прекращении своих полномочий после совещания с Рамзаном Кадыровым. Новым председателем парламента Чеченской Республики избран вице-спикер парламента Шаид Жамалдаев, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Говоря о причинах отставки Даудова, Рамзан Кадыров подчеркнул, что глава парламента "решил, что на этой должности ему больше оставаться не надо и стоит искать себя в иных сферах" "Уверен, Магомед Хожахмедович обязательно сможет применить свой незаурядный талант руководителя в другой сфере", - написал Кадыров сегодня в своем Telegram-канале

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев предположил, что отставка Даудова не является для него опалой и его могут ожидать занчительные перемены, включая возможное назначение на пост федерального уровня.

"Не было никаких намеков, что существует конфликт между Кадыровым и Даудовым. Наоборот есть вероятность, что Даудова освободили от должности спикера чеченского парламента, чтобы назначить на должность федерального масштаба. В ближайшие дни это станет ясно", - сказал он.

По словам общественного деятеля, если это произойдёт, то это будет указывать на усилении роли Кадырова в общероссийской политической иерархии.

"Это значит, что Кадыров и его люди будут востребованы на федеральном уровне. В своё время похожая ситуация была со снятием Апти Алаудинова и затем назначением на должность федерального уровня", - отметил Кутаев.

3 ноября 2022 года Рамзан Кадыров сообщил, что командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов после отставки с должности секретаря Совбеза Чечни получил воинское звание генерал-майора и занял пост замкомандующего по ведению боевых действий армейского корпуса Народной милиции ЛНР, сохранив при этом должность помощника главы Чечни. Назначение Алаудинова на пост в милиции ЛНР стало элементом стратегии Кадырова, который пытается с помощью верного ему человека расширить сферу своего влияния, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 16 апреля Кадыров сообщил, что Алаудинов назначен заместителем начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, при этом он продолжит командовать спецназом "Ахмат".

Политолог Дмитрий Орешкин также не исключает вероятность продвижения Даудова на федеральный уровень. "Если его выведут на федеральный уровень,то можно будет предположить, что к нему хотят поближе присмотреться. Посмотреть, на что он способен, на его потенциал. А потом могут подумать как его использовать дальше — в каких регионах и в каком качестве. Но вообще за процессом надо наблюдать изнутри.Поэтому пока выводы делать рано», - пояснил Орешкин.

Чеченский политолог на условиях анонимности заявил, что отставка для Даудова вряд ли будет опалой и согласился с версией о возможном назначении на федеральную должность.

"Отставка Даудова ничего не поменяет. Ничего не поменяется даже если весь парламент отправят в отставку. И вообще региональные парламенты - это только игра в демократию. О причинах отставки говорить рано. Но думаю, что будет новое назначение и возможно на федеральном уровне. Сегодня - завтра все прояснится", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Магомед Даудов также "курирует работу регионального оперативного штаба по проведению СВО", заявил ранее глава Чечни. "В частности, штаб обеспечивает военнослужащих и силовиков из ЧР необходимым обмундированием, боеприпасами, техникой и другими товарами, а также отвечает за подготовку и отправку добровольцев", - сказал Кадыров.

16 апреля Магомеду Даудову было присвоено воинское звание генерал-майора. Ранее, 14 августа 2023 года, указом Путина Даудову было присвоено аналогичное специальное звание генерал-майора МВД.

Имя Даудова упоминалось в связи с нарушениями прав человека в Чечне. Так, 26 мая 2017 года был опубликован доклад правозащитной организации Human Rights Watch "У них длинные руки, и они найдут меня. Облава на геев в Чечне весной 2017 года". В нем указывалось, что "Даудов играл ключевую роль в организации "зачистки" республики от геев, одобренной республиканским руководством".

В 2019 году Даудов объявил кровным врагом блогера Тумсо Абдурахманова за его слова об Ахмате Кадырове. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

В сентябре 2023 года, после того как Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись избиения арестованного в Грозном Никиты Журавеля и заявил, что Журавеля избил его сын Адам Кадыров, Магомед Даудов был в числе тех, кто одобрил действия сына Кадырова. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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