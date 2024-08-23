Эдельгериев Абубакар Сайд-Хусайнович

23 августа 2024, 11:40

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Абубакар Эдельгериев - российский государственный деятель, бывший глава кабмина правительства Чечни. 22 июня 2018 г. был назначен советником президента России, а 14 мая 2024 года - его помощником. 22 августа 2024 года стал руководителем российской делегации для участия в совещаниях Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Биография

Родился в 1974 году в семье педагогов средней общеобразовательной школы №1 села Центарой (Хоси-Юрт). Мать - Вера Афанасьевна Дерябина, депутат парламента Чеченской Республики II и III созывов, была школьной учительницей главы Чечни Рамзана Кадырова. Отец - чеченец, родом из Хоси-Юрта (родное село Рамзана Кадырова) работал преподавателем физкультуры. В 2004 году окончил Краснодарский юридический институт МВД России по специальности "юриспруденция".

В 1992-94 годах служил в Вооружённых силах РФ. С 1994 по 2004 год Абубакар Эдельгериев служил в ОВД города Славянска-на-Кубани Краснодарского края.

В 2004-2007 гг.- в РОВД Курчалоевского района Чеченской Республики.

С мая по декабрь 2007 г. Эдельгериев возглавлял отделение "Р" отряда милиции специального назначения "Терек".

Член политической партии «Единая Россия», секретарь её Чеченского регионального отделения.

В документах Центральной избирательной комиссии РФ, а также в официальной декларации о доходах, опубликованной на сайте правительства Чечни, значится как Руслан Эдельгериев.

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год составила 1 млн 770 тыс. руб. Супруга дохода не имела.

Награжден орденом им. Ахмата Кадырова (Чеченская Республика).

Женат, имеет ребенка.

В правительстве Чечни

В период с декабря 2007 г. по январь 2008 г. Абубакар Эдельгериев работал первым заместителем министра сельского хозяйства Чеченской Республики.

22 января 2008 г. указом президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова назначен заместителем председателя правительства Чеченской Республики - министром сельского хозяйства Чеченской Республики.

24 мая 2012 г. парламент Чечни на внеочередном заседании одобрил предложенную главой республики Кадыровым кандидатуру Эдельгериева на пост премьер-министра правительства ЧР.

Представляя Эдельгериева депутатам, Кадыров назвал его "грамотным, требовательным и дисциплинированным руководителем". "Он вывел аграрный сектор Чеченской Республики на новый качественный уровень. И это в то время, как в среднем по России наблюдается отрицательная динамика в агропромышленном комплексе", - сказал Кадыров.

На этом же заседании Парламента ЧР Абубакар Эдельгериев рассказал о приоритетных задачах нового правительства Чеченской Республики и подчеркнул, что работа кабинета министров несомненно будет направлена на укрепление и развитие экономики: "Глава республики эффективно лоббирует наши экономические интересы на федеральном уровне. Он привлекает внебюджетные средства. Именно благодаря его политической воле, авторитету и таланту руководителя в регионе сформировалась положительная экономическая картина. Но мы не должны останавливаться на достигнутых вершинах, потому что устойчивая экономика является двигателем прогресса. Поэтому я считаю одной из приоритетных задач нового кабинета министров – развитие экономики. Важно участвовать во всевозможных федеральных программах, привлекать инвестиции, развивать реальный сектор экономики".

При этом А.Эдельгериев отметил, что наряду с этим необходимо развитие банковской системы. "Для сравнения, в Дагестане функционируют около 600 банков-филиалов. В Чеченской Республике - всего четыре. Эта важный момент, на который следует обратить особое внимание. Ведь банк не только обслуживает население, но и кредитует бюджет, непосредственно участвуя в экономической жизни региона. Я считаю, что этот вопрос требует скорейшего решения", - подчеркнул Эдельгериев.

12 октября 2016 г. парламент Чечни вновь поддержал предложенную Рамзаном Кадыровым кандидатуру Абубакара Эдельгериева на пост председателя кабмина республики.

Эдельгериев награжден высшей наградой Чечни - "Орденом Кадырова".

В администрации президента России

22 июня 2018 года Абубакар Эдельгериев назначен советником президента России по климату.

22 августа 2024 года Путин назначил Эдельгериева руководителем российской делегации для участия в совещаниях Рамочной конвенции ООН об изменении климата, конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, и конвенции о биологическом разнообразии. Указ подписан спустя день после возвращения Путина из Чечни.

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