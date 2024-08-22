Эдельгериев получил новое назначение после визита Путина в Чечню

22 августа 2024, 23:37

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Путин назначил своего помощника, бывшего премьер-министра Чечни Руслана Эдельгериева, руководителем российской делегации для участия в совещаниях Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Указ подписан спустя день после возвращения президента России из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа Путин за один день посетил Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и Чечню. В ходе визита в Кабардино-Балкарию обсуждалось развитие сельского хозяйства, в Северной Осетии основной темой стало 20-летие теракта в Беслане, а в Чечне Путин посетил, в частности, Российский университет спецназа, который носит его имя. Посещение трех республик Северного Кавказа преследовало политические цели, в том числе таким образом президент продемонстрировал поддержку местным элитам, предположили российские политологи.

Руслан (Абубакар) Эдельгериев, который в 2012-2018 году занимал пост премьер-министра Чечни, сделал карьеру в федеральных органах власти. 14 мая Эдельгериев, получивший должность помощника Путина, был вновь назначен спецпредставителем президента по вопросам климата. Этим же кругом вопросов Эдельгериев занимался с 2018 году в должности советника президента России. Чиновник - уроженец Центороя (Хоси-Юрта), является односельчанином Рамзана Кадырова. Мать чиновника была школьной учительницей главы Чечни, отмечается в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Эдельгериева.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о назначении спецпредставителя президента по вопросам климата Руслана Эдельгериева руководителем российской делегации для участия в совещаниях Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить помощника президента Российской Федерации, специального представителя президента Российской Федерации по вопросам климата Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича руководителем делегации Российской Федерации для участия в совещаниях высших органов Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, и конвенции о биологическом разнообразии", - говорится в документе.

Напомним также, что мать Эдельгериева, уроженка Краснодарского края Вера Дерябина была направлена на работу педагогом в среднюю школу селения Центарой в 1965 году. Впоследствии она вышла замуж за местного жителя Сайд-Хусайна Эдельгериева, который преподавал в этой же школе физкультуру. С 1972 года была заместителем директора Центароевской школы. Учениками Дерябиной были бывший и нынешний главы Чечни Ахмат и Рамзан Кадыровы. Дерябина дважды избиралась депутатом парламента Чечни от партии "Единая Россия". На похороны погибшей в ДТП Дерябиной пришли тысячи человек, в том числе руководство Чечни.

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