Президент России побывал в университете спецназа имени Путина в Гудермесе

20 августа 2024, 22:31

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Владимир Путин посетил сегодня названный в честь него университет спецназа в Гудермесе и познакомился с подготовкой бойцов, рапортовал глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", в Грозном появится район имени Владимира Путина, отчитался глава Чечни в своем Telegram-канале 16 февраля, спустя четыре дня он сообщил, что Российский университет спецназа в Гудермесе также назван в честь президента России. Помимо проспекта Путина в Грозном в Чечне есть и улица в честь президента России в селе Центора-Юрт. Также имя Путина носит Центр олимпийской подготовки по дзюдо в Грозном. В условиях тирании с насаждением культа семьи Кадыровых и президента России жители Чечни не могли высказаться против создания Путинского района, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, комментируя отчет мэрии Грозного о почти единогласном одобрении инициативы.

Владимир Путин прибыл сегодня вечером в Чечню. Рамзан Кадыров, отчитываясь о встрече главы государства, сообщил, что Путина ждет "насыщенная программа".

Первым делом Путин и глава Чечни отправились на могилу Ахмата Кадырова, после посещения которой приехали в университет спецназа в Гудермесе, который носит имя Путина, сообщил Кадыров.

Речь Путина перед бойцами, которые проходят подготовку и офицерами опубликовал сайт Кремля. " Вы принимаете для себя сложное решение. Одно дело здесь в тире стрелять, а другое дело – подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Но у вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. Если вы приняли такое решение, то вы уже победили", - заявил президент, выступая перед бойцами

Кадыров, комментируя визит президента, сообщил в своем Telegram-канале, что с начала СВО в университете спецназа рошли обучение более 47 тысяч бойцов, включая 19 тысяч добровольцев. "Их учат не только тактическим действиям, владению всеми типами стрелкового оружия, особенностям ведения боя в современных условиях, но и оказанию первой медицинской помощи как самому себе, так и боевым товарищам", - указал он.

Сообщения Кадырова об отправке из Чечни очередной группы силовиков, включая добровольцев, носят регулярный характер. Однако данные про общее число отправленных из Чечни с 24.02.2022 года силовиков не учитывают числа выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. На фоне спекуляций на большом числе отправленных силовиков с ноября 2022 года каждое свое сообщение об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем. При этом глава Чечни регулярно заявляет о том, что поток добровольцев не снижается и что проблем с их набором нет. Путину в мае 2023 года Кадыров отчитался, что в неделю из Чечни отправляется по 200 добровольцев.

Ранее доброволец из Казани Расул Таспенов, который осенью 2022 года отправился воевать на Украину через спецназ "Ахмат", рассказал, что в ходе подготовки в Российском университете спецназа прошли всего два занятия по стрельбе и одно, теоретическое, по засадам. После этого бойцов погрузили на самолет и отправили в зону военной операции, сообщил он.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

Выручка Российского университета спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев к отправке на Украину, в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году.

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