17 апреля 2024, 23:03

Создание Путинского района усилило культ президента в Чечне

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В условиях тирании с насаждением культа семьи Кадыровых и президента России жители Чечни не могли высказаться против создания Путинского района, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, комментируя отчет мэрии Грозного о почти единогласном одобрении инициативы.

Как писал "Кавказский узел", в Грозном появится район имени Владимира Путина, отчитался глава Чечни в своем Telegram-канале 16 февраля, спустя четыре дня он сообщил, что Российский университет спецназа в Гудермесе также назван в честь президента России. помимо проспекта Путина в Грозном в Чечне есть и улица в честь президента России в селе Центора-Юрт. Также имя Путина носит Центр олимпийской подготовки по дзюдо в Грозном.

Жители Шейх-Мансуровского района Грозного поддержали инициативу властей о преобразовании района путем выделения из его территории нового района города и присвоении ему наименования «Путинский», сообщила мэрия Грозного.

За период с 3 по 5 апреля опрошено порядка 35 тысяч человек. За присвоение району названия «Путинский» проголосовали 34 705 горожан, более 200 человек предложили «свои варианты ответа». «Решением Грозненской Городской Думы № 267 от 12 апреля 2024 года опрос среди граждан признан состоявшимся», - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии Грозного от 12 апреля.

Юрист Абубакар Янгулбаев не доверяет результатам опроса. "На статистические органы современной Чеченской Республики невозможно ссылаться, тем более после ряда выборов, проведенных в республике, которые открыто врут и не стараются скрыть ложь в цифрах", - заявил Янгулбаев корреспонденту "Кавказского узла".

Злоупотребление админресурсом и призывы голосовать за действующего президента были зафиксированы в Чечне на выборах президента России, состоявшихся 15-17 марта. В частности, 17 марта избиратели пожаловались на принуждение к голосованию: так, в Чечне бюджетник рассказал о принудительном участии в "каруселях". Владимир Путин набрал в Чечне 98,99% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия. Миннац Чечни отчитался, что явка сотрудников ведомства и подведомственных учреждений на избирательные участки в Грозном в дни президентских выборов обеспечивалась в соответствии с планом мэрии, который в итоге был перевыполнен.

По его словам, республика вошла в стадию не просто диктатуры, а агрессивной тирании. "Я не представляю возможным, что люди будут честны в ответах перед бюрократами региона", - подчеркнул Янгулбаев. 

Он уверен, что сам по себе культ личности в республике не соответствует традициям чеченской культуры. "Тем более при жизни человека. Тем более в честь человека, который вел жестокие военные действия в Чечне, в свободном обществе подобное тяжело представить. В качестве примера есть герои Кавказской войны, которые так же народом не признавались при жизни и только по истечении приличного количества времени были удостоены званий посмертно. Самому Рамзану Кадырову не надо далеко идти за примером, даже его отец не присуждал себе регалий и орденов, тем более своим детям. Однако в этом смысле глава региона далеко ушел от традиционного (чеченского) кода, в котором вроде бы рос", - резюмировал Янгулбаев.

Власти районов Чечни периодически отчитываются и об увековечении имен убитых в ходе военной операции на Украине бойцов. Так, "Гудермесская СШ №1" получила имя имени Мусы Темиралиева, убитого в военной операции, отчитался министр образования и науки ЧР Хож-Бауди Дааев в своем Telegram-канале 1 сентября. Помимо этого, на домах убитых бойцов устанавливают именные таблички, сюжет об этом публиковала 21 марта администрация Гудермесского района.

"Кавказский узел" ведет поименный список убитых в СВО силовиков, данные о которых приводятся властями разных уровней. Однако известно минимум о трех случаях в СКФО, когда власти называли число убитых, но не раскрывали их имена – в Чечне и Кабардино-Балкарии. По официальной информации, из Чечни в СВО было убито на 23 человека больше, чем следует из подсчетов на основе поименного списка "Кавказского узла". Всего известно о 188 погибших из Чечни, "Кавказскому узлу" известны имена 165 из них.

Представитель располагающейся за рубежом чеченской правозащитной ассоциации "Вайфонд" согласен, что доверять подобным опросам в Чечне было бы наивно. "Все знают, что за диктатура там установлена. И по опыту мы знаем, что любые ноу-хау по попранию прав человека,которые происходят на территории России, сначала используют в Чечне, а по́том, в зависимости от реакции, распространяют по всей России ", - сказал он.

В Чечне существует культ не только Путина, но и Рамзана Кадырова и его отца, подчеркнул он. "Но в народе, конечно не разделяют ни культ личности Путина, ни культ Кадыровых. Даже сами "кадыровцы", которые кричат "Ахмат - сила", тоже неискренни в принятии культа. В том числе и с культом личности Путина. Несмотря на то, что имя его могут дать разным объектам в республике, но делается это,чтобы показать лояльность властей Кремлю. Цель - чтобы выделяли его <Кадырова> и позволяли делать больше, чем другим", - считает представитель "Вайфонда".

 За годы руководства Чечне Рамзану Кадырову удалось выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

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Примечание:

"Приговор за обращение к Кадырову удивил правозащитников", "Власти Чечни отчитались о 150 тысячах участников акции за Путина", "Призыв Кадырова замалчивать потери стал результатом неудач на фронте"

Автор: Наим Сулейманов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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