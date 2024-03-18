18 марта 2024, 09:52

ЦИК озвучил итоги голосования в Северо-Кавказском федеральном округе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В республиках Северного Кавказа больше всего голосов Владимир Путин набирает в Чечне – 98,99%, а меньше всего в Северной Осетии – 89,01%, сообщила Центральная избирательная комиссия.*

Как информировал "Кавказский узел", по данным избиркомов, на 17 марта больше всего голосов на юге России действующий президент Владимир Путин набрал в Чечне – 99,28%, а меньше всего – в Астраханской области, где, по данным избиркомов, за него проголосовали 86,67%.

По данным проекта "Карта нарушений" на 09.50 мск 18 марта на выборах в регионах СКФО зарегистрировано 14 жалоб на нарушения.

В Дагестане по итогам подсчетов 37,86% протоколов Владимир Путин набрал 92,75% голосов, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на Центризбирком.

В Ингушетии после подсчета 56,34% протоколов действующий президент набрал 89,87% голосов, в Карачаево-Черкесии – 90,07% голосов, в Северной Осетии – 89,01% голосов, в Чечне – 98,99% голосов, сообщили в ЦИК.

В Кабардино-Балкарии после обработки почти 100% протоколов Путин набрал 94,19% голосов, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на ЦИК.

Напомним, 17 марта избиратели в СКФО пожаловались на принуждение к голосованию. В частности, в Чечне бюджетник рассказал о принудительном участии в "каруселях", избиратель из Ставропольского края пожаловался на требование руководства предприятия голосовать за конкретного кандидата. 16 марта, на второй день выборов, в Чечне после начала голосования на избирательном участке были замечены портрет кандидата в президенты и публикации в его поддержку. В Ставропольском крае высокопоставленный чиновник также призвал жителей голосовать за конкретного кандидата.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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* примечание "Кавказского узла" от 10:14 мск 18.03.24: В лид внесены изменения.

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Примечание:

"Наблюдения в четырех городах СКФО показали отсутствие очередей на избирательных участках", "Аналитики поспорили о мотивах совершения попыток испортить бюллетени на юге России", "Власти Дагестана рапортовали о голосовании беженцев из Палестины".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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