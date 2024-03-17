Избиркомы сообщили о более 85% у Путина на юге России на фоне жалоб на нарушения

17 марта 2024, 23:22

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По итогам подсчета первых бюллетеней больше всего голосов на юге России Путин набирает в Чечне - 99,28%, а меньше всего - В Астраханской области, где, по данным избиркомов, за действующего главу государства проголосовали 86,67%, следует из информации ЦИК России.

Как писал "Кавказский узел", в ходе третьего дня голосования в регионах Южного федерального округа зафиксированы жалобы на вбросы бюллетеней, нарушение тайны голосования и нападение на наблюдателя. По данным проекта "Карта нарушений", поступило 142 сообщения о нарушениях в ходе предвыборной кампании и во время голосования. В СКФО избиратели пожаловались на принуждение к голосованию и нарушение правил агитации, следует из сообщений на сайте проекта.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

По данным избирательных комиссий, после начала подсчета в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Путин побеждает на выборах президента России с результатом более 85%, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на данные на табло ЦИК.

Наибольшую поддержку Путин получил в Чечне, где по результатам обработки 2,69% бюллетеней он набирает 99,28% голосов. На втором месте в республике Леонид Слуцкий (ЛДПР), у которого 0,47% голосов, на третьем - Николай Харитонов (КПРФ) с 0,28%. По итогам подсчетов на 22.25 мск, в Кабардино-Балкарии Путина поддержали 94,47% избирателей, в Дагестане - 93,67% , в Ингушетии - 91,16% избирателей, в Северной Осетии, где обработаны 37% бюллетеней, - 90,6% (после обработки 37% бюллетеней) и в Ставропольском крае - 87,71%. Данные по Карачаево-Черкесии в сообщении не приведены.

В Южном федеральном округе по итогам обработки первых бюллетеней о самом большом числе голосов за Путина отчитались в Ростовской области - 91,39%, в Краснодарском крае за действующего главу государства проголосовали - 89,06% избирателей, в Волгоградской области и Калмыкии - по 88,83%, в Адыгее - 88,53%, в Астраханской области - 86,67%, указано в сообщении информагентства.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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