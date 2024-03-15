Выборы президента–2024: Путин и три кандидата

15 марта 2024, 16:01

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С 15 по 17 марта 2024 года в России выбирают президента на ближайшие шесть лет – до 2030 года. Всего в выборах принимают участие три кандидата от разных партий и самовыдвиженец — Владимир Путин. Кампания проходит при отсутствии видимости соперничества ни по гендерному, ни по партийному принципам. Правящая партия официально в выборах не участвует, два кандидата, призывавшие к миру, не были допущены к выборам. Некоторые, не сумевшие собрать подписи, кандидаты отказывались от участия в пользу действующего президента. По факту выборы - безальтернативны.

В президентских выборах участвуют претенденты возрастом от 40 до 75 лет. Лишь один кандидат условно высказывается за “необходимость мира” для России.

"Кавказский узел" предлагает ознакомиться с основным "багажом", с которым кандидаты в президенты подошли к выборам-2024.

Владимир Путин и шестой срок

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года. Окончил юрфак Ленинградского госуниверситета. Работал в КГБ, в том числе на территории ГДР (1985-1990). Был первым зампредседателя правительства Санкт-Петербурга, работал в администрации президента России, директором ФСБ, а также секретарем Совета безопасности России. В августе 1999 года возглавил правительство, а в конце года стал и.о. президента.

В 2000 и 2004 годах избирался президентом на четырехлетний срок. В мае 2008 года возглавил правительство России. В 2012 году вновь был выбран президентом на шестилетний срок. В 2018 году был переизбран в пятый раз.

По действовавшему по 2020 год законодательству в 2024 году должна была быть неизбежная смена главы государства. К этому моменту Путин уже переизбирался четыре раза. Но благодаря принятым в 2020 году поправкам в Конституцию, Владимир Путин получил возможность баллотироваться еще на два срока.

За последний срок президентства Владимира Путина была проведена пенсионная реформа, были приняты поправки в Конституцию, началась специальная военная операция на Украине и последовавшая частичная мобилизация, приняты законы о фейках и дискредитации армии, ужесчточены законы об иноагентах, митингах и массовых акциях. Были внесены изменения и в законы о выборах – введены трехдневное и электронное голосование, голосование на “новых территориях”, ограничения для работы наблюдателей и СМИ.

В ходе предвыборной кампании Владимир Путин не участвовал в дебатах, его предвыборная программа фактически была озвучена во время обращения к Федеральномк собранию . В этом обращении Путин уделил особое внимание силовикам и военным, участвующим в СВО на Украине, призвав сделать именно их “новой элитой” в будущем. О путях мирного развития страны в будущем в обращении почти не сообщалось .

Владислав Даванков (“Новые люди”)

Владислав Даванков родился 25 февраля 1984 года в Смоленске в семье военного лётчика. В 2002 году окончил колледж экономики и права и переехал в Москву. В 2006 году окончил исторический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова.

В 2008 году получил степень кандидата социологических наук. Преподает в Высшей школе экономики. В 2014 году окончил Московскую школу управления «Сколково», а в 2023 году получил диплом Высшей школы государственного управления («Школа губернаторов»).

Владислав воспитывает сына и дочь.

В 2013 году стал вице-президентом научно-производственной компании Faberlic.

В 2017 году он стал генеральным директором благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны России».

В 2018 году Даванков стал заместителем руководителя АНО «Россия — страна возможностей». В 2020 году принимал участие в создании политической партии «Новые люди». В 2021 году возглавлял партийный штаб на выборах в Госдуму. Даванков – вице-спикер Госдумы и первый заместитель руководителя фракции «Новые люди». В парламенте он курирует вопросы здравоохранения и культуры. В 2023 году Даванков участвовал в выборах мэра Москвы.

Даванков публично поставил свою подпись в поддержку регистрации на президентских выборах Бориса Надеждина и планировал расписаться за всех других кандидатов.

После выдвижения в кандидаты на пост президента Даванков заявил, что основной темой его программы станет расширение гражданских свобод и возможностей для бизнеса путем снятия излишних ограничений и запретов. В предвыборной программе Даванкова, помимо тезиса о гражданских свободах, сказано, что России нужны «мир и переговоры на наших условиях», при этом военная спецоперация на Украине не упоминается. Целью переговоров названо «сохранение сильной и независимой России».

За время своей избирательной кампании Владислав Даванков представил на рассмотрение 11 законопроектов, которые были посвящены реформам местного самоуправления, сфере интернета и развлечений. Среди его прошлых инициатив - разблокировка соцсетей, отмена штрафов за посты 10-летней давности, предложение ввести уголовную ответственность за препятствование работе правозащитников и адвокатов .

Из-за поддержки СВО Даванков находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

По данным опросов ВЦИОМ, в феврале Даванков занял второе место в рейтинге кандидатов на выборах .

Николай Харитонов (КПРФ)

Председателю комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николаю Харитонову 75 лет. Он родился 30 октября 1948 года в селе Резино Усть-Тарского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт в 1972 году.

Занимал должность директора совхоза в Новосибирской области с 1976 по 1994 год. Также избирался народным депутатом РСФСР в 1990 году и являлся членом фракции «Аграрный союз». С 1993 года - депутат Госдумы. Был одним из основателей и лидеров Аграрной партии России. В 2007 году покинул Аграрную партию и вступил в КПРФ. Был выдвинут кандидатом на выборах съездом компартии.

В 2004 году Харитонов уже баллотировался в президенты, заняв второе место. За него отдали голоса 9,5 млн человек, или 13,69% от числа проголосовавших избирателей.

В декабре 2023 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что штаб кандидата в президенты РФ Николая Харитонова утвердил основные пункты его программы на выборах. Слоганом предвыборной кампании стала фраза «Поиграли в капитализм — и хватит» .

Кандидат от КПРФ с самого начала предвыборной кампании заявил, что в не будет критиковать действующего президента Путина.

Предвыборная программа Харитонова предполагает национализацию минерально-сырьевой базы и введение прогрессивной шкалы налогообложения. Ещё одним пунктом программы является увеличение зарплат, пенсий, стипендий и минимального размера оплаты труда. Кроме того, предлагается принять меры по снижению темпов роста цен. Его кампания также в значительной мере построена на теме необходимости скорого достижения победы в СВО.Николай Харитонов заявил, что единственная перспектива окончания боевых действий на Украине на сегодня — «полный разгром Украины, принуждение к капитуляции» и переговоры «на наших условиях».

Во время своей избирательной кампании Николай Харитонов предложил внести поправки о конфискации за преступления против государственной безопасности, в составе группы депутатов внес законопроект об ограничениях при продаже безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним и представил от собственной партии проект об отмене НДФЛ для многодетных граждан.

За поддержку СВОХаритонов включен в санкционные списки Евросоюза, Канады, США, Великобритании,Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Согласно данным ВЦИОМ, в феврале 2024 года Николай Харитонов находится на третьем месте с 4 % голосов.

Леонид Слуцкий (ЛДПР)

Леонид Слуцкий родился 4 января 1968 года в Москве. В 1985 году поступил в Московский станкоинструментальный институт, в 1996 году окончил Московский экономико-статистический институт. В 1991—1992 работал советником в исполкоме РСПП, в 1992–1993 годах был советником мэра Москвы Юрия Лужкова.

В Госдуме – с 2000 года. С 2002 года – председатель правления международного общественного фонда «Российский фонд мира». Доктор экономических наук, заведующий кафедрой международных отношений факультета политологии МГУ и кафедрой международных отношений МЭСИ.

В 2018 году Слуцкий был обвинен в домогательствах к журналисткам и стал героем сексуального скандала в Госдуме. Скандал широко обсуждался в российской и международной прессе и стал причиной солидарного «бойкота» депутата рядом СМИ. С марта 2020 года Слуцкий – президент факультета мировой политики МГУ. С мая 2022 года – лидер партии ЛДПР. Также он председатель комитета Госдумы по международным делам и имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.

Кандидатом на выборы 2024 года был выдвинут партией ЛДПР, где является руководителем Высшего Совета.

Слуцкий женат, в семье - две дочери.

В своей предвыборной агитации использует лозунг «Дело Жириновского живет», что представляется некоторым политическим комментаторам как попытка обновления политического рейтинга путем частого использования фамилии его популярного предшественника.

Первым тезисом предвыборной программы Слуцкого стала необходимость победы на Украине. Среди остальных пунктов – смена принципов налогообложения и финансовых отношений между столицей и регионами, поддержка уязвимых категорий населения, регулирование продовольственных цен и потребительских кредитов, закрепление статуса волонтера в зоне боевых действий на Украине и продление срока постоянного проживания на территории России для получения вида на жительство или гражданства .

С 2014 года Слуцкий внесен в санкционные списки Евросоюза, США, Канады, Украины, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Кандидаты - отказники

Екатерина Дунцова

Екатерина Дунцова родилась 24 апреля 1983 года в Красноярске. В 1995 году переехала в Ржев Тверской области.

В 2003 году около года работала в Ржевской городской телекомпании, затем много лет возглавляла школьную телестудию и собственный проект, создающий вместе с мужем независимую телекомпанию, которая освещала проблемы муниципального уровня. С 2019 по 2022 год была депутатом Ржевской городской думы.

Дунцова также координирует работу волонтерского поисково-спасательного отряда в Ржеве. У нее два высших образования: юридическое и в области телевизионной журналистики.

У Екатерины Дунцовой трое детей.

16 ноября 2023 года Дунцова заявила о намерении баллотироваться в президенты в качестве независимого кандидата. Свое решение Дунцова объяснила тем, что «последние десять лет Россия движется не в том направлении: курс направлен не на развитие, а на самоуничтожение» .

Вскоре она была вызвана в прокуратуру на рассмотрение её позиции по СВО. В начале декабря 2023 года Дунцова сообщила, что банк ВТБ заблокировал переводы на её имя для организации встреч с избирателями, штаба в Москве и выпуск агитационных материалов. Однако 17 декабря Дунцова провела официальную встречу группы избирателей в Москве, собрав необходимые 500 подписей. Во время этого собрания в зале отключался свет, и прибыл наряд полиции. К нотариусу, заверившему протокол о регистрации инициативной группы Дунцовой, позже пришла проверка из Минюста.

Прокремлёвские СМИ заявляли, что Дунцову финансирует Михаил Ходорковский*, однако не предоставили никаких доказательств в пользу этих утверждений. Дунцова в одном из своих интервью говорила, что ей помогают люди из проекта «Наш штаб», который запустила команда организации «Ковчег», который опосредованно был связан с Ходорковским.

23 декабря ЦИК отказал в регистрации Дунцовой в качестве кандидата в президенты, заявив, что в представленных ею документах обнаружилось 100 ошибок.

Глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя отказ в регистрации, обратилась к Дунцовой со словами: «Екатерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас всё ещё впереди. Любой минус всегда можно перевести в плюс, любой опыт – всё равно опыт». В СМИ отмечалось, что со схожими словами Памфилова обращалась к Алексею Навальному в декабре 2017 года.

14 января 2024 года Екатерина Дунцова объявила о создании политической партии «Рассвет». Основные тезисы партии: «Это мирная повестка, это демократические реформы. Отмена ряда законов, которые нарушают права граждан, и, в частности, закона об иноагентстве. Развитие местного самоуправления и возвращение доверия к институтам власти». Будущая партия выступила в поддержку другого кандидата – Бориса Надеждина и призвала помочь политику собрать подписи за выдвижение на пост президента.

Борис Надеждин (“Гражданская инициатива”)

Борис Надеждин родился в Ташкенте 26 апреля 1963 года, 1969 году семья переехала в Долгопрудный. После окончания МФТИ работал по специальности — физиком-теоретиком. 1989 году стал кандидатом физ-математических наук.В 1993 году получил второе высшее образование в Московском юридическом институте. В 1999 году организовал кафедру права в МФТИ. Депутат Совета депутатов Долгопрудного в 1990–1997 годах и с 2019 по настоящее время. В 2001 году Надеждин вошел в состав общенационального комитета «За прекращение войны и установление мира в Чеченской республике», позднее основал и возглавил фонд «Институт региональных проектов и законодательства». Был депутатом Госдумы в 1999-2003 годах по списку “Союза правых сил”. С 2008 по 2011 год — член федерального политического совета партии «Правое дело». В 2021 году был выдвинут партией “Справедливая Россия” на выборах в Госдуму. В 2023 году – кандидат на выборах губернатора Московской области от партии “Гражданская инициатива”.

Осенью 2023 года Надеждин заявил, что будет баллотироваться от партии «Гражданская инициатива” и был выдвинут на съезде партии. Для сбора подписей были организованы штабы по всей территории России и за рубежом .

Надеждин выступал на большинстве оппозиционных YouTube - каналах и в соцсетях с открытой антивоенной позицией. Очереди желающих поставить подпись за кандидата, открыто заявившего в эфире НТВ, что “при нынешнем политическом режиме нам не светит вернуться в Европу. Надо просто выбрать другое руководство страны, которое прекратит эту историю с Украиной», стали самыми яркими моментами предвыборной кампании.

31 января 2024 года Надеждин подал в ЦИК документы на регистрацию кандидата, в том числе 105 тысяч подписей избирателей. 8 февраля 2024 года ЦИК отказала в регистрации кандидатуры Бориса Надеждина на пост Президента РФ.

Другие кандидаты

Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), 65 лет, сдал подписи в ЦИК, но отказалася от участия в выборах в пользу действующего президента.

Анатолий Баташов (самовыдвиженец), 48 лет, подал подписи в ЦИК, но заявил, что не смог собрать нужное количество.

Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), 54 года, сдал подписи в ЦИК, но заявил, что не смог закрыть счет в иностранном банке из-за отсутствия шенгенской визы.

Сергей Малинкович (Коммунисты России), 48 лет, сдал подписи в ЦИК, но получил отказ из-за большог числа брака.

Владимир Михайлов (Партия социальной защиты), 59 лет, сдал документы в ЦИК, не сдавал подписи.

Иван Отраковский (самовыдвиженец), 48 лет, сдал документы в ЦИК, подписи не сдавал.

Ирина Свиридова (демократическая партия России), 36 лет, сдала документы в ЦИК, но позже партия заявила, что не смогла собрать подписи и поддержит Путина как своего кандидата.

Александра Тищенко (самовыдвиженец), 47 лет, сдала документы в ЦИК, подписи не сдавала.

Примечания