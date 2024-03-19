Избирательный участок. Фото: https://cikruo.ru

19 марта 2024, 09:06

Путин набрал в Южной Осетии 97% голосов

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В Южной Осетии Владимир Путин набрал 97% голосов избирателей. Республика вошла в число стран, где действующий президент России получил наибольшую поддержку.

Как информировал "Кавказский узел", в Южной Осетии на выборах президента России 15-17 марта были открыты 12 участков. Посольство РФ отчиталось, что в голосовании приняли участие 17 тысяч человек.

В преддверии выборов президента России в Цхинвале прошел круглый стол«Выборы президентов России-2024», указал автор блога "Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть" на "Кавказском узле" 15 марта в записи "Круглый стол за Путина". "Еще одно предвыборное российское президентское мероприятие приятно удивило разнообразием взглядов и разночтением в плане анализа сегодняшней социально-политической ситуации", - написал он.

За действующего президента России Владимира Путина в Южной Осетии проголосовали 97% избирателей, передало 18 марта ИА "Рес".

Южная Осетия вошла в число стран, где Путин набрал наибольшее число голосов избирателей, привело сегодня РБК слова официального представителя МИД Марии Захаровой.

В Южной Осетии в голосовании приняли участие 17 тысяч избирателей. По 1% голосов избиратели отдали за кандидатов от КПРФ Николая Харитонова и "Новых людей" Владислава Даванкова, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий набрал менее 0,7%, приведены слова советника-посланника российского посольства Александра Журова на сайте ГТРК "Алания".

Грузия осудила выборы, проведенные на территориях, которые она считает оккупированными. Президент Саломе Зурабишвили заявила о своем недовольстве проведением выборов президента России на территории Абхазии и Южной Осетии, которые Москва признает в качестве независимых государств и с которыми имеет официальные дипломатические отношения. "Совершенно неприемлемо и незаконно проведение выборов президента Российской Федерации в оккупированных регионах Грузии. Это в очередной раз грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии и полностью противоречит международным нормам", - говорится в заявлении Зурабишвили, которое 18 марта цитирует РИА "Новости".

Напомним, в Цхинвале 12 марта прошел предвыборный митинг-концерт. На нем выступили музыканты из самой республики и из Северной Осетии. По оценке местных блогеров, на концерт собралось около пяти тысяч человек, люди приходили на концерт с флагами России и Южной Осетии. Среди других лозунгов были баннеры с надписями: "Россия-Осетия". Организовав массовый митинг с выборными слоганами в Цхинвале, власти республики продемонстрировали свою лояльность Кремлю, отметили  опрошенные "Кавказским узлом" осетинские блогеры и журналисты.

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Примечание:

"Избиркомы сообщили о более 85% у Путина на юге России на фоне жалоб на нарушения", "Полиция в Ереване пресекла агитацию в очереди перед посольством", "Наблюдения в четырех городах СКФО показали отсутствие очередей на избирательных участках".

Автор: "Кавказский узел"

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