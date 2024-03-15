Власти Южной Осетии массовым митингом показали лояльность Москве

15 марта 2024, 11:00

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Организовав массовый митинг с выборными слоганами в Цхинвале, власти республики продемонстрировали свою лояльность Кремлю, считают опрошенные "Кавказским узлом" осетинские блогеры и журналисты.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 - 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. Наибольшее число участков за рубежом будет открыто в Абхазии - 30, следует из информации на сайте Центризбиркома. В Южной Осетии откроется 12 участков, в Армении - 5, в - Азербайджане откроется лишь один участок - на территории посольства в Баку, в Грузии не будет участков для голосования россиян.

Информацию о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" собирает в подшивке "5-е выборы Путина".

Предвыборный митинг-концерт прошёл в Цхинвале 12 марта. На нем выступили музыканты из самой республики и из Северной Осетии. По оценке местных блогеров, на концерт собралось около пяти тысяч человек, люди приходили на концерт с флагами России и Южной Осетии. Среди других лозунгов были банеры с надписями «Россия-Осетия».

Массовый митинг властям Южной Осетии нужен был для демонстрации лояльности Кремлю, считает журналист Руслан Тотров.

«Целеполагание властей Южной Осетии незатейливо, как наспех извлеченный из печи чёрный хлеб. Они всеми силами пытаются продемонстрировать своему сюзерену, то есть Российской Федерации максимальную лояльность... Причем в ситуации, когда, наверное, демонстрировать это не надо, поскольку и так всё очевидно. Тем не менее, здесь вступает в силу то, что я называю «эффектом отличника». Они непременно хотят в этой вымышленной школе быть наиболее рьяными, ретивыми и прилежными учениками и с какой-то анекдотичной неистовостью воплощать в жизнь собственные представления о лояльности, верности и партнерстве», - прокомментировал он прошедшую акцию корреспонденту «Кавказского узла».

Такая демонстрация лояльности - обязательное условие для карьеры политиков Южной Осетии, считает журналист Мурат Гукемухов.

«Демонстрация лояльности - это не просто формальность, но и обязательное условие для политической карьеры в Южной Осетии, своеобразный маркер «свой-чужой». Югоосетинская бюрократия повторяет модель поведения российской, поэтому план мероприятий в Цхинвале в преддверии президентских выборов мало чем отличается от любого российского города», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Гаглоев попытался показать свою популярность на фоне низкого рейтинга, для чего власти «согнали» на митинг бюджетников, школьников и студентов, считает лидер общественной организации «Ныфс» Вале Газзати.

«Имея очень слабые, почти нулевые позиции в Москве, президент Гаглоев пытается показать в преддверии парламентских выборов в республике общественности и своим куратором в Москве, что он хоть сколько-нибудь популярен. Но мы же видим его рейтинги и рейтинг его партии «Ныхас», да и провальная внешняя политика Гаглоева никуда не делась», - сказал Вале Газзати.

Целью организаторов было «продемонстрировать лояльность Москве президента Южной Осетии Алана Гаглоева, у которого довольно слабые позиции в Кремле», считает блогер Алик Пухати.

«У меня эта акция не вызвала никаких эмоций, ибо она ничем не отличается от попыток прошлой власти укрепить свои позиции в Москве путем проведения референдумов о вхождении в состав России — это всего лишь политтехнологии, ничего не имеющие с реальностью», - сказал он.

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