Суд утвердил отказ Надеждину в допуске к выборам президента

04 марта 2024, 13:13

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Апелляционная инстанция оставила в силе решение суда, признавшего законным отказ допустить Бориса Надеждина к выборам президента России.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля Верховный суд отказался удовлетворить иск политика Бориса Надеждина, оспаривавшего отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом в президенты.

8 февраля ЦИК отказал в регистрации кандидатом на выборы президента Борису Надеждину. Комиссия заявила, что выявила критически большое число недействительных подписей, поданных в его поддержку. Надеждин обжаловал в Верховном суде нормативные акты, которые регулируют порядок сбора подписей избирателей и проверки подписных листов. 15 февраля эти иски были оставлены без удовлетворения, Надеждин анонсировал подачу апелляции. Также политик подал иск об оспаривании отказа Центризбиркома в регистрации кандидатом в президенты.

Верховный суд признал законным отказ допустить Бориса Надеждина к выборам президента. "Жалобу Надеждина оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения", - цитирует сегодня судью ТАСС.

Таким образом, постановление суда вступило в законную силу. Сегодня суд огласил только резолютивную часть решения, из которой остаются неизвестны его мотивы.

На заседании представитель ЦИК просил оставить без изменений решение, принятое судом первой инстанции. "Мы не видим оснований для отмены принятого решения, каких-либо нарушений", - приводит его слова агентство.

Надеждин выразил несогласие с решением суда. "Я не согласен с решением коллегии, поэтому подам надзорную жалобу в президиум Верховного суда. А потом обратимся и в Конституционный суд", - написал он сегодня в своем телеграм-канале.

Напомним, 30 января стало известно, что в поддержку выдвижения Бориса Надеждина кандидатом в президенты в регионах юга России было собрано 14 235 подписей. На Ставрополье необходимое число подписей было собрано за неделю, а в Ингушетию желающие отдать голос за Надеждина ехали из соседних республик. Сбор подписей в поддержку кандидатуры Надеждина приобрел признаки политической акции, отметили члены его штабов.

В ходе кампании по выборам президента подписные листы сдавались в ЦИК до 31 января. Кандидатам от внепарламентских партий было нужно собрать 100 тысяч подписей, самовыдвиженцам – 300 тысяч. Голосование на выборах пройдет с 15 по 17 марта.

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