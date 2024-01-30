Более 14 тысяч подписей собрано на юге России в поддержку кандидатуры Надеждина

30 января 2024, 08:46

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В поддержку выдвижения Бориса Надеждина кандидатом в президенты в регионах юга России собрано 14 235 подписей. На Ставрополье необходимое число подписей было собрано за неделю, а в Ингушетию желающие отдать голос за Надеждина ехали из соседних республик. Сбор подписей в поддержку кандидатуры Надеждина приобрел признаки политической акции, отметили члены его штабов.

Как информировал "Кавказский узел", 25 января стало известно, что в Ингушетии силовики вызвали главу штаба Бориса Надеждина для беседы, сборщики подписей из Дагестана и Кабардино-Балкарии заявили, что давления на них не было. По их словам, жители республик Северного Кавказа опасаются оставлять подписи за оппозиционного кандидата из-за возможных последствий, кроме того они уверены в предопределенности результатов президентских выборов в России.

В ходе кампании по выборам президента России подписные листы сдаются в ЦИК до 31 января. Кандидатам от внепарламентских партий необходимо собрать 100 тысяч подписей, самовыдвиженцам – 300 тысяч. Решение о регистрации кандидатов Центризбирком должен принять до 10 февраля. По данным на 30 января, в качестве кандидатов зарегистрированы Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди"), Николай Харитонов (КПРФ) и действующий президент России Владимир Путин. Борис Надеждин баллотируется от партии "Гражданская инициатива". Голосование на выборах пройдет с 15 по 17 марта.

Жители Ростовской области выразили поддержку членам штаба Надежина

Член ростовского штаба Бориса Надеждина Вероника Постерняк считает, что в ходе сбора подписей в поддержку кандидатуры Надеждина удалось заручиться поддержкой потенциальных избирателей.

"Существует огромная моральная поддержка. Люди не только ставили подписи, но и изъявляли желание как-то помочь. Например, у меня в команде добавилось много людей, которые сначала пришли подпись поставить, а потом предложили помощь. Те же люди, что ставили подписи, нас подкарамливали, вкусняшки или кофе приносили. Чувствовалось какое-то единение. Хотя мы все устали, но радует, что такой душевный подъём", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активистки, ставить подписи за Надеждина приходили в основном люди, которые уже ознакомились с его программой. "Как правило, приходили люди, которые уже изучили программу Надеждина. Поэтому вопрос кто он и почему за него нужно подписываться не возникало. Наш потенциальный электорат – это контингент думающих людей", – подчеркнула Постерняк.

В случае успешного прохождения регистрации в ЦИК члены команды, волонтеры и присоединившиеся к ним подписчики намереваются участвовать в предвыборной кампании Надеждина, указала она.

"Скажу больше. Люди, которые уже после завершения сбора подписей обратились к нам, расстраивались, что вовремя не смогли оставить свою подпись, но готовы внести свой вклад, если Надеждин будет зарегистрирован как кандидат. Люди активно хотят сотрудничать. Проявить свою гражданскую позицию", – сказала Постерняк.

Она отметила, что в любом случает будут готовить наблюдателей на выборы. "У нас есть уже большой опыт подготовки и участия в качестве наблюдателей на выборах. Работа у нас слаженная. Было время "потренироваться" во время других избирательных кампаний. С этим проблем не будет", – полагает Потерняк.

В штабе Надеждина планируют своими силами охватить для наблюдения все избирательные участки. "Нам хватит в качестве наблюдателей наших сторонников. Если кто-то близкий нам по взглядам предложит коллаборацию, то можем совместно работать. Но на других мы не рассчитываем. Потому что могут разнится политические интересы. Учитывая сколько людей хотели быть наблюдателями, мы покроем все участки", – заявила Постерняк.

На Ставрополье необходимое количество подписей в поддержку Надеждина собрано в короткие сроки

По словам официального сборщика подписей в регионе Кавказских Минеральных Вод Максима Бершака, на Ставрополье собрано более 3000 подписей в поддержку кандидатуры Бориса Надеждина. "Чистыми – то есть подписей, в которых отсутствуют даже малейшие помарки и неточности – в Москву отправили 2570", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Он назвал сбор подписей за Надеждина на Ставрополье успешным. "Подписи оставляли совершенно разные люди, из разных слоев. Рекорд по возрасту – это мужчина 1939 года рождения. Однако молодежи было все-таки больше", – отметил Бершак.

"Сама по себе кампания по сбору подписей стала отличным агитационным мероприятием, так как не заметить очереди было невозможно. Что, в свою очередь, побудило людей интересоваться программой Борис Борисовича. По большей части те, кто подписывался, понимали кто такой Надеждин. Основные пункты его манифеста – окончание СВО и противоположность политики Путина – люди прекрасно знали", – сказал Бершак.

"На данный момент существуют договоренности, что при допуске Надеждина к президентской гонке все волонтеры продолжат свое участие в качестве агитаторов либо сотрудников штабов. Я многие годы участвую в избирательных кампаниях и активно готовлю наблюдателей по КМВ. Так что программой максимум будет покрытие всех УИКов населенных пунктов Ставропольского края наблюдателями от Надеждина", – заключил он.

У федерального штаба Бориса Надеждина поздно получилось открыть штаб в Ставропольском крае, сбор подписей шел всего неделю. И столь короткий срок около трех тысяч голосов – это отличный результат, отметил координатор сбора подписей на Ставрополье, бывший ейский депутат Александр Коровайный, который сейчас находится за границей.

"Я нахожусь в Тбилиси, но я гражданин России и хочу вернуться. Большая часть штабов Бориса Надеждина руководилась людьми, проживающими в России, но в Ставропольском крае попросили помочь меня, потому что быстро не могли найти опытных сборщиков. Сейчас мы, за время сбора подписей, их нашли, и, думаю, дальше будем полагаться на местных", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Коровайного, во время сбора подписей большая часть людей уже знала основные тезисы программы Надеждина – остановить военную операцию на Украине, освободить политзаключенных, вернуть жителям их права и свободы.

Если Надеждина допустят на выборы, предполагается привлекать не только тех, кто уже принял участие, но и новых людей, отметил Коровайный. "Будем просить всех помочь, результаты могут быть только общими. И, конечно, наблюдатели", – подчеркнул он.

Желающие отдать голос за Надеждина прибыли в Ингушетию из соседних республик

Руководитель штаба по сбору подписей в Ингушетии (единственного штаба Надеждина в республиках Северного Кавказа) Ваха Картоев отказался сообщить число собранных подписей.

"Я сейчас в Москве, вчера (28 января) сдал подписи, сегодня занимаются их проверкой. Пока не будем говорить о конкретных цифрах от Ингушетии, посмотрим, что озвучит штаб, я могу вас дезинформировать. Дело в том, что, с одной стороны, у нас был единственный штаб на Северном Кавказе, и изначально многие приезжали из соседних республик подписываться. Из Осетии несколько десятков человек приехало, из Кабардино-Балкарии приезжали. Потом, когда там появились свои сборщики, я им эти подписи передал. Потому что заверять листы с подписями должен тот регион, к которому подписавшиеся относятся. Соответственно, я приехал в Москву и заверял также подписи, которые были собраны по всей стране. Ингуши приходили и ставили подписи, в других регионах. Точное число пока не известно", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сбор подписей в Ингушетии нельзя назвать успешным, отметил Картоев. "Я набранными результатами не удовлетворен, но мы сделали, что смогли. Сборщики с самого начала жаловались, что люди боятся, не оставляют подписи. Я сам лично разговаривал с людьми, говорил, что всё это абсолютно законно, что любой человек имеет право оставить подпись за кандидата, что чем больше кандидатов, тем лучше. Рассказываешь про Надеждина – людям всё нравится, но оставить подпись – боятся. Особенно паспортные данные оставлять", – посетовал он.

При этом, по его мнению, если Надеждин попадет в избирательный бюллетень, результаты голосования в Ингушетии будут совершенно иные, чем при сборе подписей. "Бюллетень человек заполняет анонимно и результат будет другой, потому что я видел интерес к Надеждину", – пояснил Картоев.

Он также рассказал о том, как его вызывали на беседу в местный отдел МВД по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ). "Претензий именно по сбору подписей у них не было. Единственное, что была просьба не призывать людей к массовым беспорядкам. Хотя я и не собирался. Просто идут какие-то разговоры, кто-то из-за рубежа, говорят о митингах каких-то в связи с выборами. Поэтому они пригласили поговорить, но это было вполне спокойно, по-человечески", – рассказал Картоев.

В Волгоградской области в поддержку Бориса Надеждина собрано 3557 голосов, хотя было необходимо собрать 2500, отметил глава штаба Илья Кравченко. Он пояснил, что его штаб занимался также сбором подписей в соседних регионах. Несколько сотен подписей собрано в Астрахани и более 200 – в Калмыкии (по данным московского штаба Бориса Надеждина на 08.06 мск 30 января принято 135 подписей от Астраханской области).

"Большинство голосовавших были прекрасно осведомлены о программе кандидата. Осознано ставило свою подпись", – пояснил Кравченко корреспонденту "Кавказского узла".

В случае успешного завершения процедур сбора подписей за Надеждина, его штаб включится в дальнейшую предвыборную работу: будут участвовать в агитации, планируют готовить наблюдателей, добавил Кравченко.

В Кабардино-Балкарии в поддержку кандидатуры Надеждина собрано 78 подписей жителей республики. Представитель его штаба в Ингушетии Мариетта Шагинян пояснила, что в Кабардино-Балкарии у Надеждина штаба нет.

Кроме жителей Кабардино-Балкарии свои подписи поставили также несколько жителей Ингушетии, две девушки с пропиской в Астрахани, а также одна жительница города Иваново, которая была на отдыхе в Приэльбрусье и оттуда специально приехала в Нальчик, чтобы поставить подпись, пояснила Шагинян.

"Это немного, но учитывая, как поздно начали сбор подписей, неплохо. С учетом всех обстоятельств, работу можно назвать успешной. Уверена, что все подписавшиеся придут на выборы, если Надеждин пройдет в бюллетень", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Большинство тех, кто ставил подпись в поддержку Надеждина, уже знали программу кандидата, но несколько человек просили рассказать о ней подробнее, добавила она.

Шагинян заявила, что была бы не против и дальше участвовать в выборной компании Надеждина, возможно, в качестве наблюдателя, если он будет включен в списки кандидатов.

В Прохладном в поддержку кандидатуры Бориса Надеждина активисткой Анастасией Емельяновой собрано 28 подписей. Подписи были переданы представителю штаба Надеждина на Кавминводах, который доставил их в московский штаб кандидата.

Подписи собирали и в других регионах Юга России. По данным федерального штаба Бориса Надеждина на 08.10 мск 30 января в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты в Астрахани собрано 135 подписей местных жителей, в Карачаево-Черкесии – 23, в Адыгее – 120, в Чечне и Северной Осетии – по 12.

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