Сборщики подписей за Надеждина отчитались о выполнении плана по Дону и Ставрополью 

26 января 2024, 20:03

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В Ростове-на-Дону собрано более четырех тысяч подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты России Бориса Надеждина, в Ставропольском крае – около трех тысяч, сообщили сборщики подписей. Они опасались давления при сборе подписей за оппозиционного кандидата, однако силовики ограничились предупреждениями о недопустимости массовых акций.

Как писал "Кавказский узел", силовики вызвали главу штаба Бориса Надеждина в Ингушетии для беседы, сборщики подписей из Дагестана и Кабардино-Балкарии заявили, что давления на них не было. По их мнению, жители республик Северного Кавказа опасаются оставлять подписи за оппозиционного кандидата из-за возможных последствий, кроме того они уверены в предопределенности результатов президентских выборов в России.

В ходе кампании по выборам президента России подписные листы сдаются в ЦИК до 31 января. Кандидатам от внепарламентских партий необходимо собрать 100 тысяч подписей, самовыдвиженцам - 300 тысяч. Решение о регистрации кандидатов Центризбирком должен принять до 10 февраля. По данным на 24 января, в качестве кандидатов зарегистрированы Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди") и Николай Харитонов (КПРФ). Избирательный штаб Владимира Путина 22 января сдал в ЦИК подписи в его поддержку. Борис Надеждин баллотируется от партии "Гражданская инициатива". Голосование на выборах пройдет с 15 по 17 марта.

Сбор подписей в Ростовской области остановлен, сообщила член ростовского штаба Бориса Надеждина Вероника Постерняк. "Потому что уже нет больше физической возможности обрабатывать подписи. А главное, мы уже собрали количество подписей более чем нужно. В регионе максимум допустимый — 2500 голосов. У нас на сегодня более 4000 подписей. Поэтому собирать ещё больше подписей смысла нет, так как они не пойдут в зачёт", - сообщила она.

По ее словам, подписи собирали по всей области. "Таганрог вообще стал мемом у нас. Потому что желающие оставить подпись из этого города звонили и ночью, и днём, и рано утром. По районам ездили в основном мобильные группы сборщиков подписей. Много запросов было в Волгодонске, там 200-250 готовы были поставить подписи, в Гуково, в Шахтах, в Новочеркасске. Жители многих сел отдали подписи. Одна наша девушка сборщица подписей объездила такие сёла", - рассказала она.

По её словам, явных попыток сорвать или воспрепятствовать сбору подписей не было, хотя предварительно такие опасения были. "На удивление всё было спокойно. Единственно, что сотрудники полиции приходили в штаб и спрашивали: не планируем ли мы митинги и акции. На что мы ответили: нет, мы только подписи собираем. Они оставили свой номер для связи и ушли. Кроме того, на некоторых пунктах сбора подписей наблюдали, как я понимаю, участковые. Но они не вмешивались и убедившись, что акций нет, тоже удалялись", - пояснила Вероника Постерняк.

Один из сборщиков подписей в ростовском штабе сообщил, что ездил на автомобиле по области после того как сами люди звонили в штаб и просили приехать к ним, чтобы расписаться в подписных листах.

"У нас было несколько таких мобильных групп по городу и области. А так в области были штабы Надеждина в самом Ростове-на-Дону и в нескольких городах региона. Помимо этого, было несколько помещений для стационарного сбора подписей", - пояснил он.

В Ставропольском крае сегодняшний день последний для сбора подписей в поддержку кандидатуры Бориса Надеждина, сообщил член команды по сбору подписей в крае.

"Сколько подписей собрано, не могу пока точно сказать. Но в идеале мы рассчитываем, что будет 3000 подписей, при необходимом максимуме в 2500. Лишние подписи нужны на случай брака в подписных листах. Сборщиков подписей у нас много и в краевом центре и по всему краю", - сказал он.

Для кандидатов, которые выдвигаются от партий, не входящих в Госдуму, требуется от 100 000 до 105 000 подписей избирателей, но не более 2500 на каждый субъект России, говорится в сообщении в Telegram-канале Центризбиркома России от 22 декабря 2023 года.

Член команды Надеждина также сообщил, что постоянного штаба в крае нет. "У нас были мобильные группы сборщиков. Также люди собирали подписи в торговых центрах, в кафе, в специально снятых помещениях", - отметил он.

По его словам, препятствий в сборе подписей "не было совершенно". "Всё прошло гладко. Опасения, конечно, были перед началом сбора подписей, но они не подтвердились", - резюмировал член команды Надеждина в Ставрополе.

"Кавказский узел" также сообщал, что сторонники Надеждина в Краснодаре и Волгограде столкнулись с противодействием силовиков. Сборщик подписей кандидата в президенты Бориса Надеждина в Краснодаре провел несколько часов в полиции, в Волгограде директор сетевого кафе вызвал полицию, когда к нему в заведение пообедать пришло несколько активистов.

В Сочи к месту сбора подписей за Надеждина в течение двух дней выстраивались очереди. Жители города, пожелавшие оставить подпись за выдвижение политика кандидатом в президенты, рассказали, что они разделяют его пацифистскую позицию.

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