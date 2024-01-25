Активисты связали малое число подписей за Надеждина на Северном Кавказе со страхом преследования

25 января 2024, 15:19

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Силовики вызвали главу штаба Бориса Надеждина в Ингушетии для беседы, сборщики подписей из Дагестана и Кабардино-Балкарии заявил, что давления на них не было. По их словам, жители республик Северного Кавказа опасаются оставлять подписи за оппозиционного кандидата из-за возможных последствий, кроме того они уверены в предопределенности результатов президентских выборов в России.

В ходе кампании по выборам президента России подписные листы сдаются в ЦИК до 31 января. Кандидатам от внепарламентских партий необходимо собрать 100 тысяч подписей, самовыдвиженцам - 300 тысяч. Решение о регистрации кандидатов Центризбирком должен принять до 10 февраля. По данным на 24 января, в качестве кандидатов зарегистрированы Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди") и Николай Харитонов (КПРФ). Избирательный штаб Владимира Путина 22 января сдал в ЦИК подписи в его поддержку. Борис Надеждин баллотируется от партии "Гражданская инициатива". Голосование на выборах пройдет с 15 по 17 марта.

Глава ингушского отделения партии "Гражданская инициатива" Ваха Картоев был вызван в Центр противодействия экстремизму посла начала сбора подписей за оппозиционного кандидата Бориса Надеждина. "Угроз в принципе я не встречал, за исключением вызова в ЦПЭ, но там ничего против сбора подписей не услышал. Вся беседа свелась к предостережению от митингов и тому подобное", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

У Картоева уже был опыт работы с оппозиционным кандидатом в президенты. "В 2018 году я был доверенным лицом кандидата в президенты Ксении Собчак, руководство штабом поручил другому. Я как председатель регионального отделения предлагал коллегам возглавить штаб Надеждина, никто не изъявил желание заниматься этим. А поскольку штаб решили открыть, то организовывать работу штаба приходится мне самому", - отметил он.

Штаб в Магасе работает практически с 29 декабря. "Но к сбору подписей приступили чуть позже. Это уже по техническим причинам организационной работы центрального штаба. Не дожидаясь финансирования из центра, я купил необходимую оргтехнику, инвентарь, расходники и заказал некоторую рекламную продукцию. Потраченные средства мне уже вернули на днях", - сообщил он.

По его словам, люди опасаются ставить подписи за оппозиционного кандидата. "Сбор подписей был объявлен до 25 января. Но мы его продолжим ещё пару дней, в связи с малой активностью населения. Люди боятся, что в будущем их могут преследовать и под разными причинами отказываются поставить подпись за Надеждина. Не поверив жалобам сборщиков, я лично сам выезжал в район "Центрального рынка" Назрани и за несколько часов я не смог получить ни одной подписи. Оглашение количества подписей - это прерогатива центрального штаба, единственное, что я скажу - мы собрали и собираем подписи, но хотелось бы больше", - подытожил он.

Мариета Шагинян, сборщица подписей за Надеждина в Кабардино-Балкарии, рассказала, что в основном подписи за оппозиционного кандидата ставят молодые люди.

"Я работаю в Нальчике, но закреплена за ингушским штабом. Работать начала поздно, 23 января. Сама хотела поехать в Магас поставить подпись, но сотрудник штаба меня "завербовал" и я зарегистрировалась сборщиком. Сбор заканчивается 26 января. К 22:00 мск 24 января по Кабардино-Балкарии есть 15 подписей, но и вчера и сегодня звонит много людей, желающих поставить подпись. В основном молодежь от 20 до 35 лет, но есть и женщины старше 50", - сообщила она "Кавказскому узлу".

Собирать подписи ей помогает "сарафанное радио". "Агитировать не приходится. Так как работаю без штаба, сама, «мобильно», людям сложнее узнать, что можно подписаться здесь в Нальчике. Но сарафанное радио работает очень хорошо, люди звонят и пишут весь день. Встречаемся в общественных местах", - рассказала она.

Такой деятельностью Мариета занимается впервые."Решила участвовать, так как в моем окружении много людей с активной гражданской позицией, которые очень хотели бы легально озвучить свое мнение относительно грядущих выборов. Поэтому приняла предложение стать сборщиком как хорошую возможность помочь гражданам. За эти дни с противодействием не сталкивалась", - отметила Мариета.

В Дагестане нет официального штаба Надеждина, но подписи за него активно собирают сборщики. "Официального штаба у нас, к сожалению, нет, лишь сборщики. Мы так и не смогли открыть штаб, не знаю, почему. Сбор заканчивается 25 января в 23.00 мск, собрано за два дня 75 подписей, пик сбора пришелся на 24 января. Чаще приходят именно молодые люди, больше всего людей 2000-х, потом 70-х и 90-х годов рождения. Мужчины и женщины подписываются в примерно одинаковом количестве, в первый день сбора было больше мужчин, это немного удивило", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сборщица подписей по республике Дагестан Сара Алрашед.

По ее словам, мало кто знает о том, что в Дагестане можно поддержать Надеждина, поставив подпись за его выдвижение. "Приходится агитировать, очень многие не знают, что у нас есть сборщики. На сайт нас так и не выложили, к сожалению, возможно из-за большой нагрузки работников Надеждина в Москве. Мы собираем в общественных местах, в Махачкале это Парк Ленина", - отметила она.

В процессе сбора подписей Алрашед не сталкивалась с попытками давления из-за поддержки Надеждина. "К счастью, нет, пока такого не было, никто не угрожал и не вел себя агрессивно. Многие люди, решившие не подписываться просто говорят, что результат выборов предопределен. В целом это мое первое участие. Изначально я не планировала собирать подписи, как только узнала, что есть такой политик как Надеждин и что он собирает подписи по всей стране, начала искать ближайшую точку. К сожалению, эта точка была на расстоянии 250 километров, в Ингушетии. Я хотела поехать и поставить подпись, но потом решила, что, возможно, в Дагестане найдутся те, кто захочет подписаться и решила стать сборщицей здесь. При помощи главы штаба Надеждина в Ингушетии я начала собирать подписи, он все объяснил и проконсультировал", - рассказала она.

В московском штабе Надеждина корреспонденту "Кавказского узла" рассказали, что в принципе довольны активностью сборщиков подписей в регионах Северного Кавказа. "Речь в основном о местных активистах, которые самоорганизовались и решили принять участие в этом важном процессе. Все они хорошо стараются, выполняют свою работу. А в тех условиях, в которых они это делают, это в принципе хороший результат", - сказал представитель штаба.

Жительница Ингушетии, которая поддержала Надеждина, отметила, что не все готовы открыто заявлять о своих симпатиях к оппозиционному политику. По ее словам, собирать на Северном Кавказе подписи за выдвижение кандидата, который высказывается за окончание специальной военной операции – "непростая задача". "И каждая подпись на вес золота" , - сказала Мадина корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также сообщал, что сторонники Надеждина в Краснодаре и Волгограде столкнулись с противодействием силовиков. Сборщик подписей кандидата в президенты Бориса Надеждина в Краснодаре провел несколько часов в полиции, в Волгограде директор сетевого кафе вызвал полицию, когда к нему в заведение пообедать пришло несколько активистов.

В Сочи к месту сбора подписей за Надеждина в течение двух дней выстраивались очереди. Жители города, пожелавшие оставить подпись за выдвижение политика кандидатом в президенты рассказали, что они разделяют его пацифистскую позицию.

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